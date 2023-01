Ettlinger Stadtbrandmeister: „Ich bin kein Freund des Böllerverbots“

Wir hatten in all den Jahren, die ich als Stadtbrandmeister dabei bin, zum Glück nie größere Vorkommnisse, die durchs Feuerwerk bedingt waren. Mal ein Zimmerbrand in einer Wohnung in der Spinnerei vor langer Zeit, immer mal wieder Balkonbrände, weil dort Gegenstände in Brand gerieten und jetzt ein paar Heckenbrände und in Brand geratene Mülleimer. Auch größere Unfälle mit schweren körperlichen Folgen durch unsachgemäßes Abbrennen sind mir nicht in Erinnerung. Ein Problem ist immer der Müll, der auch anderntags von den Bürgern nicht weggeschafft wird. Ganz allgemein kann man aber festhalten: Ettlingen ist ein gutes Pflaster. Übergriffe auf Rettungsdienstler oder Feuerwehrleute oder gar gezielte Attacken mit Krachern wie in Berlin sind mir nicht bekannt. Pöbeleien und verbale Entgleisungen gibt es aber vermehrt – nicht nur an Silvester.