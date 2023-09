Öffnungszeiten in Freibädern

Freibadsaison in Waldbronn und Bad Herrenalb geht zu Ende

Der letzte Badetag in dieser Saison in Waldbronn und Bad Herrenalb ist am Sonntag. Eine Woche länger bleiben das Ettlinger Albgau-Freibad und das Malscher Freibad geöffnet. Karlsbad schließt am Dienstagabend.