Bei der Antwort auf die Frage, wie oft sie grillt, muss Bettina Licht nicht lange überlegen. „Täglich“, sagt sie und lacht. „Gestern gab’s zum Beispiel gegrillte Dampfnudeln, am Tag davor gegrillten Salat, morgen mache ich ein Filet vom Reh und übermorgen Lachsspieße mit Ananas. Beim Grillen bin ich offen für alles.“

Dass die Frau, die sich selbst „Tinchen“ nennt, einmal überregionale Berühmtheit in der Grill-Szene erlangen würde, hatte sie wohl selbst nicht gedacht. „Mein Interesse wurde eher zufällig geweckt, als ich nach verschiedenen Spezialschulungen eine neue Stelle als Expertin für Grills in einem Ettlinger Baumarkt angetreten habe.“

Davor war sie begeisterte Köchin – das Grillen aber war , wie eigentlich überall, vorwiegend Männersache.

Über 10.000 Follower auf Instagram

Das hat sich im Hause Licht inzwischen längst geändert. „Mein Mann ist Jäger. Er bringt das Wild heim, ich verarbeite und grille es dann.“ Inzwischen grillt sie nicht nur täglich zuhause, sondern macht als „Grillfluencerin“ unter dem Namen „Grill it like a Girl“ Karriere im Internet.

Nach eineinhalb Jahren hatte sie bereits über 10.000 Follower auf Instagram. „Mein großes Anliegen ist es dabei, Frauen den Weg in diese Männerdomäne zu ebnen“, sagte Bettina Licht, die Rezepte veröffentlicht und regelmäßig Grillkurse anbietet, zum Beispiel für Singles.

„Zu lange grillen darf man nicht“

Was ist der größte Fehler, den man beim Grillen machen kann? „Wenn man zu lange grillt“, sagt die Expertin. „Da legt man dann ein Stück Fleisch auf den Grill und holt anschließend eine Schuhsohle runter.“ Die Kunst bestehe darin, den richtigen Garpunkt zu erkennen beziehungsweise zu erfühlen.

Inzwischen hat sie mehrere Grills in verschiedenen Größen und Ausführungen zuhause. Ihre Vorliebe ist der Gasgrill. „Das ist die beste und sauberste Lösung“, sagt sie „Holzkohle ist so dreckig und Elektrogrills sind einfach nicht meins“.

Sie war Polizistin und Türsteherin

Fast noch spannender als das Grillen selbst ist der Weg dorthin, denn eigentlich wollte Bettina Licht Polizistin werden. Direkt nach der Schule machte sie eine Ausbildung beim Bundesgrenzschutz.

Weil sie wieder nach Karlsruhe zurück wollte, arbeitete sie dort als Speditionskauffrau (zeitweise im eigenen Unternehmen) und verdiente sich am Wochenende noch etwas als Türsteherin im Nachtcafé dazu. „Die Disco in der Amalienstraße war damals die In-Kneipe in Karlsruhe“, sagt Bettina Licht, die nicht nur die jüngste, sondern auch die bekannteste Türsteherin der Fächerstadt war.

Selbstversorgerin mit großem Garten

Wurde sie oft blöd angemacht, wenn sie Gäste nicht reinließ? „Ja klar“, sagt sie ,„Durch meine Ausbildung bei der Polizei strahlte ich aber eine gewisse Strenge aus, so dass nie jemand handgreiflich wurde“.

Wie vielseitig die Interessen der zweifachen Mutter sind, sieht man an ihren Hobbys. „Ich habe Spaß am Schießen und am Umgang mit Waffen“, sagt die begeisterte Großkaliber-Sportschützin. „Mein Mann und ich sind beide Mitglied im Schützenverein Waldbronn.“

Daneben ist sie auch Imkerin im Imkerverein Ettlingen und Selbstversorgerin mit einem großen Garten in Ettlingen-Oberweier. Und: Sie ist Autorin für mehrere Online und Printmedien und veröffentlicht dort zum Beispiel Grill-Rezepte.

Was sagt eigentlich ihr Mann dazu, dass seine Frau die Chefin am Grill ist? „Er hat es akzeptiert, dass ich besser bin“, sagt sie und lacht. „Ich kann zwar gut grillen und kochen, dafür aber weder malen noch singen“.