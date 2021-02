Grünen-Landtagsabgeordnete

Barbara Saebel aus Ettlingen tritt gegen die Verödung der Ortskerne an

Mehr sanieren, weniger abreißen: Die Ettlinger Kandidatin der Grünen für die Landtagswahl am 14. März, Barbara Saebel, will sich unter anderem für den Erhalt der typischen Stadt- und Ortsbilder in ihrem Wahlkreis einsetzen.