Am Sonntag findet in der Schlossgartenhalle in Ettlingen eine Hochzeitsmesse statt. Insgesamt 48 Aussteller aus der Region sind mit dabei.

Nach vier Jahren Pause findet an diesem Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr in der Schlossgartenhalle wieder eine Ettlinger Hochzeitsmesse statt. Damit knüpft der Karlsruher Hochzeitsmessen-Veranstalter Jörg Hecker an eine Tradition an, die einst Elvira Rauch begründete und mehr als 20 Jahre lang pflegte.

Seine erste Messe unter dem Motto „Mein schönster Tag“ in Ettlingen beschränkte Jörg Hecker zunächst auf einen Tag und veranstaltete sie ausschließlich in der Halle. Die Nachfrage war jedoch so groß, dass alle Plätze innerhalb von zwei Wochen ausgebucht waren.

Deshalb plant er für 2025 bereits „mit zwei Tagen und einer Ausweitung auf Räume im Schloss, aber weiterhin als feine und elegante Messe für jedes Budget“, wie er betonte. Insgesamt 48 Aussteller sind am kommenden Sonntag dabei.

Zwei Hochzeitsplaner sind bei der Messe in Ettlingen vor Ort

Das Angebot an den Ständen ist bunt gemischt und umfasst alles, was den sprichwörtlich „schönsten Tag des Lebens“ zu einem solchen machen kann. Den Anfang machen da oft die Hochzeitsplaner, die den künftigen Eheleuten alle Vorbereitungen abnehmen.

Zwei solcher Hochzeitsplaner sind am Sonntag vor Ort und bieten ihre Dienste an. Auch die Stadt Ettlingen ist mit ihrem Standesamt vertreten, worüber sich Hecker besonders freut, denn „im Vorfeld hat es mit dem Stadtmarketing eine hervorragende Zusammenarbeit gegeben“.

Natürlich ist auch die Frage „Wo wird gefeiert?“ von Bedeutung. Dazu haben sich sechs Locations angemeldet: aus Ettlingen der „Erbprinz“ und die Buhlsche Mühle, aus Bad Herrenalb die Villa Lina, aus Dettenheim-Rußheim die Schleifmühle, aus Weingarten das Walksche Haus sowie Schloss Eberstein in Gernsbach.

Für das Fest stehen zwei DJs, Musiker und Sänger wie Mak-Keyani (bekannt aus „The Voice of Germany“) und die Herznoten-Sängerin Kirsten Schad bereit. Ein Cateringunternehmen, das am Tag der Ausstellung die Besucher versorgt, ist ebenfalls mit dabei.

„Dream-Shuttle“ wartet vor der Schlossberghalle

Natürlich möchte die Braut an ihrem „schönsten Tag“ auch entsprechend aussehen. Neben Märchenbraut-Mode Ettlingen machen drei weitere auswärtige Anbieter Angebote dazu, ebenso wie drei Modehäuser, die sich speziell auf Herrenmode konzentrieren. Den passenden Schmuck sowie Trau- und Eheringe bieten vier Anbieter an, darunter auch Riedel-Schatz aus Ettlingen.

Damit die Braut auch selbst strahlend aussieht, sind zwei Beauty-Stylisten auf der Messe präsent, die ihr Können in Sachen Braut-Make-up präsentieren. Und wenn alles perfekt ist, möchten die Hochzeitspaare diese Momente auch festgehalten wissen. Dafür sorgen drei Hochzeitsfotografen, die vor Ort ihre Dienste anbieten.

Ein Gesundheitsberater sowie die Krankenversicherung AOK nehmen ebenfalls teil. Vor der Halle erwarten die Besucher ein „Dream-Shuttle“, eine Hochzeits-Rikscha, ein Sektmobil und eine Bar in einem Anhänger.

Vor Beginn der Messe hat Hecker ein spezielles Anliegen: Er möchte Elvira Rauch, die ihn zur Übernahme der Ettlinger Hochzeitsmesse animiert hat, in Anwesenheit von Bürgermeister Moritz Heidecker (parteilos) angemessen verabschieden. „Sie wird immer Teil der Hochzeitsmesse sein und ist stets willkommen“, betonte Hecker.