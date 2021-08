Im Ettlinger Horbachpark toben sich Kinder auf Hüpfburgen und Wasserrutschen aus

Die Luft geht weder den Kindern noch den Hüpfburgen aus. Dass es den Kids Spaß macht, sich auf den ständig mit Luft nachgefüllten „Burgen“ auszutoben, ist unverkennbar. Reichlich Gelegenheit dazu haben sie nun im Ettlinger Horbachpark. Dort ist ein Hüpfburgenpark aufgebaut. Elf dieser Burgen, die jederzeit für eine weiche Landung sorgen, finden sich in einem abgesperrten Areal.

Das Vergnügen kostet Eintritt. Betrieben wird die „Happy Fun World“ von der Familie Kaselowsky. Bis einschließlich zum 29. August öffnet der Hüpfburgenpark seine Pforten – dienstags bis freitags von 12 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Derweil sich die Kinder aus luftigen Höhen in luftige Tiefen stürzen – keine Sorge, alles ist kindgerecht aufgebaut – können sich die Eltern gut beschattet etwas entspannen. „Ich bin überrascht. Ich finde es hier besser als erwartet“, meint Christina Usselmann. Sie kommt aus Karlsruhe. Genauso wie Desirée Ruder. Tochter Jelena, knapp zwei Jahre jung, kann kaum genug bekommen. „Die ist voll dabei“, meint die Mama lachend.

Kletterturm, Kindereisenbahn oder Wasserrutsche

„Ettlingen ist für uns nach Karlsruhe die zweite Station in der Region“, berichtet Gino Kaselowsky. Fast eineinhalb Jahre sei wegen Corona so gut wie nichts gelaufen. Umso mehr freut sich der Familienbetrieb, dass er jetzt wieder seine Hüpfburgen betreiben darf. „Hoffentlich bleibt das so. Man weiß nie, was wegen Corona noch so kommt.“

Aufgebaut sind im Horbachpark unter anderem ein Kletterturm, eine Kindereisenbahn oder die Wasserrutsche – bei den Temperaturen der absolute Renner. Mitten auf dem Gelände gibt es zudem noch einen acht mal sechs Meter großen, natürlich aufblasbaren Pool. „Ich habe schon fast alles ausprobiert. Macht echt Spaß“, tönt Phil. In Karlsruhe habe er den Park gesehen und wollte unbedingt hin. Seine Überzeugungsarbeit zeigte Wirkung: Mama Marie Marschall aus Ettlingen packte alles Notwendige ein und schon fanden sich alle im Horbachpark, in der Nähe des Schulzentrums, ein.

„Solange es den Kindern Spaß macht und wir im Schatten sind, ist das eine gute Sache“, heißt es am Nebentisch. „Allerdings, und das hat uns niemand gesagt, hätten wir Badesachen für die Kinder mitnehmen sollen“, schiebt Carolin Metzger, gleichfalls aus Ettlingen, nach. Deswegen, so der Tipp der Mutter: Handtücher und Badesachen einpacken. Mittlerweile klitschnass sind die Kinder der Familie Amberger. Die Wasserrutsche hat es den vier angetan. Und Papa Amberger gewinnt der Rutsche – ab und zu – ebenfalls einiges ab.

Einmal abgesehen vom luftigen Spaß, auch das ist von den Eltern immer wieder zu hören, sollte an Sonnenschutzcreme und, wenn möglich, an Kopfbedeckungen für die lieben Kleinen und etwas Größeren gedacht werden. Für Bewirtung ist in der Happy Fun World im Horbachpark übrigens auch gesorgt.