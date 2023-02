Jugend musiziert in Ettlingen: Für junge Talente gehen Träume in Erfüllung

Helle Klaviertöne perlen aus der Musikschule Ettlingen nahe der Herz-Jesu-Kirche. Auch in den Fluren spitzen viele die Ohren. Pauline Viardots Melodie „Madrid“ klingt durch die Tür eines Saals im Erdgeschoss. Gastgeber für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Karlsruhe-Land 2023, zusammen mit der Musikschule Bretten, ist das Haus an der Pforzheimer Straße am Wochenende.

Nuria Donata Bauer trägt vor, ihren schönen Mezzosopran begleitet am Klavier Magdalena Wolfarth. Die junge Sängerin im roten Kleid singt seit der vierten Klasse, jetzt geht sie in die neunte. Noch weiß sie es nicht: Ihr Traum erfüllt sich an diesem Tag. Sie wird den ersten Preis in ihrer Altersklasse erringen.

Monatelang haben die Kandidaten für dieses Wochenende geübt. Nuria, mehrere junge Violinisten und andere qualifiziert ihr exzellentes Abschneiden in Ettlingen sogar für den Landeswettbewerb im März.

Im „Jugend musiziert“-Wettbewerb zählt der perfekte Auftritt vor der Jury

Lampenfieber? „Ein bisschen vielleicht“, sagt Olena Darchieva. Mit ihrer Mutter sitzt sie in der Cafeteria im historischen Gewölbekeller vor fast leeren Kuchentellern. Nun heißt es warten auf den Auftritt. Möglichst perfekt soll er gelingen: 22 Juroren vergeben Punkte für die musikalischen Vorträge.

Die junge Musikerin singt schon, seit sie sechs Jahre alt ist. Zweimal ging sie zudem als Instrumentalistin mit Violine und Horn in die Konkurrenz. Wie wird nun Darchievas Altstimme ankommen? Händel, Beethoven und Brahms stehen auf ihrem Programm.

In der Cafeteria macht sonst der Jazzclub Ettlingen die Musik. Am Wettbewerbssamstag steht Nicole Hirth ehrenamtlich hinter der Theke. „Ich liebe es, zweimal pro Woche her zu radeln“, erzählt die Mutter zweier Söhne.

Da können die Kinder stressfrei einfach mal schauen, wo sie stehen. Nicole Hirth, Mutter zweier junger Musiker

Seit die Familie aus Baden-Baden nach Rüppurr gezogen ist, nimmt der 15-Jährige Unterricht am Klavier in der Musikschule Ettlingen, der Zwölfjährige spielt Querflöte. Noch nehmen sie nicht am Wettbewerb teil, doch Nicole Hirth schätzt ihn: „Da können die Kinder stressfrei einfach mal schauen, wo sie stehen und was andere im Vergleich so können.“

Die Corona-Pandemie war eine Zäsur für die Musikpädagogik. In Ettlingen gab es nur Online-Wettbewerbe, übertragen vom Asamsaal aus. Jetzt beim Präsenz-Wettbewerb hören die Teilnehmer den Applaus des Publikums. Holz- und Blechbläser, Streicher, Gesang und Klavier: Ettlingens Musikschule ist zusammen mit der Musikschule in Bretten für Schlagzeug und Pop-Gitarre gern wieder Austragungsort.

Musikschüler sind zahlreicher als vor Corona

Gut 200 junge Teilnehmer sind 15 Prozent weniger als Anfang 2020, die Veranstalter sind aber zufrieden. Zumal der Trend aufwärts zeigt. Die Musikschule hat jetzt mehr Schüler als vor der Pandemie.

Auf Regionalebene sei der Wettbewerb nicht elitär, sagt Stefan Moehrke, der Leiter der Ettlinger Musikschule. Und das Ziel, junge Menschen für Musik, für ein Instrument zu begeistern und Schüler und Lehrer in der intensiven Vorbereitung zusammenwachsen zu lassen, dieses Ziel sei schon vor dem ersten Wettbewerbsauftritt erreicht.