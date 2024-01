Im Keller unter der Ettlinger Musikschule geht im Frühjahr wieder der Jazz ab. Was der Verein im Jubiläumsjahr alles geplant hat.

2024 ist ein besonderes Jahr für den Jazzclub Ettlingen. Der Verein, der offiziell Birdland 59 heißt, feiert seinen 30. Geburtstag und hat hierfür ein volles Programm zusammengestellt, zunächst mal für das Frühjahr.

„Da sind viele interessante Sachen dabei“, sagt die Vorsitzende Ulrike Dobiasch-Pollert. Eine Mischung aus Bewährtem, lokalen Bands und Ettlingen-Premieren verspricht sie – und zudem reichlich Frauenpower.

So wie das Brass-Ensemble Jazzabella, das am 19. Januar die Saison eröffnet. Die vier Musikerinnen versprechen neben Jazzstandards auch bekannte Popmelodien. Beginn ist – wie übrigens bei allen Konzerten im Gewölbekeller unter der Musikschule – um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Auch Jazz-Größe Peter Lehel ist wieder in Ettlingen dabei

Fester Bestandteil sind die offenen Jamsessions, bei denen sich Musiker ohne Anmeldung auf der Bühne präsentieren können. Die erste ist am 26. Januar, weitere sind am 23. Februar und am 15. März geplant. Erwartet werden laut Dobiasch-Pollert auch treue Stammgäste „aus Karlsruhe und von weiter her“.

Genauso wie bei der vierten Auflage des Workshops mit Jazz-Größe Peter Lehel, der bereits ausgebucht ist und am 16. Februar in einem Abschlusskonzert gipfelt.

Weitere Highlights sind das bundesweit bekannte Andreas Hertel Trio, das sich am 2. Februar die Bühne mit Sängerin Anne Czichowsky und Vibrafonist Matthias Strucken teilt, sowie die beliebte Reihe „Steffen Dix lädt ein ...“ am 9. Februar.

Hier tritt Sängerin Claudia Sánchez Duquesne aus Kuba auf, die zum ersten Mal in Ettlingen dabei ist und das Publikum für einen Abend in die Karibik entführen soll.

Am 1. März geht es dann mit alten Bekannten weiter. Three & More aus Karlsruhe haben noch zwei Freunde dabei und mit diesen swingende und lateinamerikanische Jazztitel arrangiert.

Frauenpower am Weltfrauentag und großes Jubiläumskonzert

Besonders freut sich Ulrike Dobiasch-Pollert auf das Nicole Metzger Trio am 8. März, dem Weltfrauentag. „Da muss natürlich eine Frau auf die Bühne“, sagt sie.

Ihre Freundin Nicole Metzger ist im Birdland keine Unbekannte, überzeugte 2021 etwa mit einem Hildegard-Knef-Programm. Dieses Mal tritt sie gemeinsam mit Gitarrist Daniel Stelter und Schlagzeuger Tommy Baldu auf.

Und zum Frühjahrs-Finale gibt sich schließlich das Klaus Graf Groove Projekt um den renommierten Jazz-Saxofonisten die Ehre.

Seit Februar hatten wir steigende Besucherzahlen und mehrfach volles Haus. Ulrike Dobiasch-Pollert

Vorsitzende des Jazzclubs

Dobiasch-Pollert hofft nun, dass sich der Aufschwung aus dem vergangenen Jahr fortsetzt. „Seit Februar hatten wir steigende Besucherzahlen und mehrmals volles Haus“, berichtet sie. Teilweise habe man sogar Leute wieder wegschicken müssen.

Der Zuspruch der Gäste nach der Corona-Zeit freut sie sehr, „vor allem für unser tolles Helferteam“. Dieses ist 2024 neben dem regulären Programm auch beim Bürgerfest und bei Auftritten auf dem Marktfest gefordert.

Und dann ist da ja noch das große Jubiläumskonzert am 7. Dezember in der Stadthalle, bei dem das 30-jährige Bestehen gebührend gefeiert werden soll. Das Konzept hierfür werde gerade entwickelt, so Dobiasch-Pollert. „Wir haben viele gute Ideen.“