Im Gewerbegebiet Schießhüttenäcker ist am Nachmittag einiges geboten, aber auch im Ort haben die Läden geöffnet. Die Einzelhändler werten den Tag als vollen Erfolg.

Raus aus den eigenen vier Wänden und hinein in den Frühling. Viele Angebote, allerlei Leckeres und zahlreiche Sonderaktionen warten auf Groß und Klein beim verkaufsoffenen Sonntag in Karlsbad. Der Einzelhandel startet im Gewerbegebiet Schießhüttenäcker seine Frühjahrsoffensive.

„Natürlich wollen sich die 30 teilnehmenden Geschäfte präsentieren. Aber noch wichtiger ist für uns die gute Stimmung und der Straßenfestcharakter“, beschreibt Mitorganisator Jörg Herynek. Er ist Filialleiter des Modehauses Niebel, das in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiert.

Schon vor dem Start um 13 Uhr ist reger Betrieb. Direkt neben Niebel hat die Feuerwehr Langensteinbach ihre Zelte aufgeschlagen. 500 Bratwürste warten auf hungrige Mäuler. Bei der Jugendfeuerwehr gibt es neben Kuchen auch Einblicke in den Feuerwehralltag. „Heute wollen wir die Vereinskasse auffüllen“, so der stellvertretende Abteilungskommandant Martin Knab.

Die Besucher sind bestens gelaunt. „Heute ist genug Zeit fürs Bummeln“, so Gabriele Wolf aus Mutschelbach. Zwar komme sie oft für Einkäufe hierher, heute sei es aber schon besonders und gerade in Zeiten des Internethandels wolle sie die Händler unterstützen.

„Wir sind Schausteller und freuen uns, dass es wieder losgeht“, ruft Marina Thelen hinter der Theke ihres Crêpes-Standes. „Nutella geht heute am besten“, fügt sie bei.

Im Modehaus Schwesterherzen gibt es jährlich in der Frühlingszeit 20 Prozent auf Hosen. „Schön, dass sich die Veranstaltung so entwickelt hat und der Zulauf so gut ist“, beschreibt Geschäftsführerin Gaby Flatinger. Der Markt vor den Geschäften sei sehr hochwertig und helfe den Händlern die Kunden von morgen zu gewinnen.

Je öfter solche Tage stattfinden, desto besser. Alexander Loebe

Besucher

Auch für die kleinsten Besucher ist für Unterhaltung und Spaß gesorgt. Neben der Spielstraße ist das Kinderkarussell aufgebaut. Die kleine Jonna hat es schon am Vortag entdeckt und ihre Eltern überredet, heute zu kommen. Mama Inken Loebe schaut ihrer Tochter zu, während Papa Alexander in die Bratwurst beißt. „Je öfter solche Tage stattfinden, desto besser“, meint er.

Nebenan drehen Kinder am Glücksrad und auch die Airbrush-Tattoos sind beliebt. All das hat Nicole Schultz, Inhaberin der Kreativwerkstatt IdeenReich, auf die Beine gestellt. Heute reiche es nicht mehr einfach die Ladentüre zu öffnen – man müsse selbst aktiv und kreativ sein, bemerkt sie.

Märzenmarkt steht in Karlsbad vor der Tür

Ein Teil des Kunsthandwerkermarktes ist die Schokoladenmanufaktur von Ute Hellmann. Alles ihre eigene Handarbeit, natürlich überwiegen zwei Wochen vor Ostern die Hasenformen. Sie ist in Besitz von über 60 Formen mit Ostermotiven – einige sind über 100 Jahre alt.

„Ein sensationeller Tag. Wir sind als Einzelhändler sehr zufrieden“, resümiert Jörg Herynek. Am kommenden Donnerstag, 21. März, geht es weiter mit Frühlingsgefühlen. Der traditionelle Märzenmarkt im Zentrum von Langensteinbach lädt zum Einkaufsbummel ein.