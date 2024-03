Wie ein Sonntagsessen in Waldbronn zur guten Tat wird

An diesem Sonntag kann man Gaumengenüsse mit guten Taten verbinden. Der Eine-Welt-Kreis Waldbronn-Karlsbad lädt zum Solidaritätsessen ein. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Barbara Paulke vom Eine-Welt-Kreis.

Wir bieten nach dem Gottesdienst unser Solidaritätsessen im Pfarrzentrum Reichenbach an. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in St. Wendelin Reichenbach. Ab 12 Uhr dann gibt es das Solidaritätsessen. Das Essen wird bis 16 Uhr angeboten. Neben dem Reinerlös aus dem Essensangebot gibt es auch die Möglichkeit zu spenden. Zudem werden fair gehandelte Waren verkauft.

Die Erlöse kommen ja dem Projekt „Häuser bauen in Kerala (Indien)“ zugute. Um was für ein Projekt handelt es sich hierbei genau?

Paulke

Dieses Jahr unterstützten wir ein Projekt der Karmeliter in Kerala. Die Hilfe richtet sich an völlig verarmte Fischer und ihre Familien. Die Betroffenen, die unter Arbeitslosigkeit, Krankheiten und unter anderen Widrigkeiten leiden, wohnen in armseligen Behausungen. Die Hütten bestehen aus Planen, Bretterverschlägen ohne Fenster und ohne sanitäre Einrichtungen. Ziel ist es, die Menschen aus dieser menschenunwürdigen Lage zu befreien. Bei der Umsetzung, feste Häuser zu bauen, werden sie einbezogen. Übrigens: Unser Gemeindeassistent, Pious Joseph, stammt aus Kerala. Er hat mitverantwortlich das Solidaritätsessen organisiert.