Am Sonntag sind erneut Keller in Karlsbad nach einem Unwetter geflutet worden. Das passiert zum dritten Mal in kurzer Zeit. Die Anwohner fordern die Gemeinde zum Handeln auf.

Wer gehofft hatte, dass die vollgelaufenen Keller und Erdgeschosswohnungen nach dem Unwetter in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni zumindest in diesem Maße eine Ausnahme waren, der sah sich an diesem Sonntag getäuscht.

Der Starkregen um die Mittagszeit sorgte für Überschwemmungen von Gebäuden, zum Teil vom Keller übers Treppenhaus bis ins Erdgeschoss, in einem bisher nicht dagewesenen Ausmaß. Betroffen waren Langensteinbach und Auerbach.

In Langensteinbach lag die Hochwasserzone erneut in den Schneidergärten und hier insbesondere in der Fliederstraße und der Tulpenstraße.