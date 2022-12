Künftig wird die A8 zwischen Karlsruhe und Karlsbad vierspurig sein. Und dies ohne einen zuvor ewig lang andauernden Ausbau und den damit verbundenen Staus. Allerdings gilt das mit den vier Spuren, normal sind hier drei, immer nur zeitlich befristet und das auch nur in Fahrrichtung Stuttgart.

Für die Aufwertung der A8, vor allem mit Blick auf die Verkehrssicherheit, sorgt eine „temporäre Seitenstreifenfreigabe“ (TSF). Dies ab sofort. Das System scheint zu funktionieren und wird von den Verkehrsteilnehmern, hierbei in erster Linie von Lkw-Fahrern, angenommen.

Der offiziellen Freigabe der TSF-Anlage wohnten Vertreter der Autobahn Südwest, der beteiligten (Bau-)Firmen und Mandatsträgern aus dem Land- respektive Bundestag bei. Keine Frage, darüber herrschte Einigkeit, handelt es sich verkehrstechnisch gesehen um eine praktische Sache.

„Die Freigabe des Seitenstreifens erfolgt verkehrsabhängig und wird auf digitalen Anzeigetafeln angezeigt“, erläuterten die Fachleute der Autobahn Südwest, eine Dependance der Autobahn GmbH des Bundes. Mit dem Seitenstreifen ist übrigens der umgangssprachliche Standstreifen gemeint.

„Der Streckenabschnitt mit der TSF-Anlage erstreckt auf einer Länge von 2,8 Kilometer“, erklärte Marion Mayer-Kreitz, Abteilungsleiterin Telematik der Niederlassung Südwest. Die Gesamtanlage umfasst fünf digitale Anzeigetafeln, drei davon mit Geschwindigkeitsanzeigen und Warnhinweisen.

Die Bilder von zwölf dynamischen Videokameras landen in der Stuttgarter Verkehrsleitzentrale der Südwest-Niederlassung. Von dort erfolgt die Freigabe für die „vierte Spur“.

