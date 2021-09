Wanderführer aus Karlsbad hofft auf Saison 2022:„Ich bin optimistisch“

Man sieht schon mehr Leute, die hier in der Gegend um Karlsbad unterwegs sind. Von dem so oft beschriebenen Corona-Wanderboom merkt man aber wohl mehr im südlichen Schwarzwald als hier an der Grenze zum nördlichen Schwarzwald. Ich glaube auch, dass der Wandertrend nicht direkt in den Wandervereinen ankommt: Jüngere Menschen und Familien mit Kindern machen sich in Gruppen von zwei bis drei Leuten auf den Weg, und zwar spontan. Bei den Wanderungen des Schwarzwaldvereins ist der Termin dagegen festgelegt, die Gruppen sind größer.