Schwierige Nachfolgersuche

Wohin, wenn der Hausarzt aufhört? Verschärfte Situation für Patienten in Karlsbad

Eine bekannte Hausarztpraxis in Karlsbad schließt Ende des Jahres, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Es gibt aber auch eine gute Nachricht für die medizinische Versorgung in der Gemeinde.