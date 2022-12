Impfgegner scheitern vor Gericht

Keine „Galerie des Grauens“ auf dem Ettlinger Kurt-Müller-Graf-Platz

Eine „Galerie des Grauens“ war von Impfgegnern in Ettlingen am dritten Adventssamstag in Ettlingen geplant und auch genehmigt. Doch jetzt kommt es anders.