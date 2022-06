Keine Mehlschwalben in Sicht: Turm am Ettlinger Stadtgarten ist ein Flop

Gut gemeint war die Idee mit dem Mehlschwalbenturm am Ettlinger Stadtgarten. Aber: Die Vögel wollen dort nicht hin. Was jetzt passieren soll.

Aufmerksamer Beobachter dürften sich noch gut daran erinnern: Als das Postgebäude am Eingang zur Fußgängerzone in der Leopoldstraße vor Jahren saniert und ausgebaut wurde, errichtete die Stadt im benachbarten Stadtgarten einen Mehlschwalbenturm. Die unter Schutz stehenden Vögel sollten sich dort ansiedeln statt am Dach des Postgebäudes zu brüten.

Jetzt hat die SPD-Gemeinderatsfraktion bei Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) in einer Anfrage nachgehakt. Sie habe beobachtet, so Fraktionschef René Asché, dass der Schwalbenturm „offensichtlich nicht angenommen wird“.

Schon voriges Jahre habe man diesen Eindruck gewonnen, doch „waren wir der Meinung, dass es vielleicht etwas länger dauert, bis die Schwalben ihr neues Heim auch als solches akzeptieren“. Irritierend sei, dass wohl auch andere geeignete Vögel wie Sperlinge oder Meisenarten den Turm meiden, was „vielleicht am Einspielen der Tonbandaufnahmen von Schwalbengezwitscher liegen mag“.

SPD hakt im Rathaus Ettlingen nach

Vom Rathauschef will die SPD nun wissen, ob bekannt sei, dass der Schwalbenturm jemals als Brutstätte angenommen wurde. Außerdem, ob die Position des Turms „möglicherweise nicht optimal gewählt“ worden sei.

Arnold lässt wissen, es sei richtig, dass sich „bis zum heutigen Tag keine Mehlschwalben angesiedelt haben“. Im Nachhinein habe sich die Position des Turms als ungünstig herausgestellt, weil „aufgrund des Wachstums der umliegenden Bäume ein freier Anflug für die Tiere offensichtlich verhindert ist“.

Der Turm sei als vorsorgliche Maßnahme für eine Genehmigung des Vorhabens Postareal errichtet worden, er sei aber nicht Bestandteil der naturschutzrechtlichen und baurechtlichen Genehmigung, so Arnold weiter.

Mehlschwalben-Projekt an der Schule in Schöllbronn

Er müsse entsprechend auch nicht auf Dauer stehen bleiben. Dem OB zufolge ist der städtische Umweltkoordinator gemeinsam mit dem BUND und einem Vogelexperten dabei, einen neuen Standort für den Mehlschwalbenturm zu suchen.

Vorgesehen sei, dass er innerhalb eines Projektes an der Schöllbronner Hebelschule zum Einsatz komme. Dort gebe es bereits eine kleine Population von Mehlschwalben.