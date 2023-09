Hugo-Häring-Auszeichnung

Kita „Weitblick“ in Ettlingen: Holz wie aus dem Honigtopf lädt Kinder zum Wohlfühlen ein

Mit der Kita „Weitblick“ ist in Ettlingen ein Kindergarten entstanden, der ein klein wenig an ein Schloss erinnert. Dafür gab es jetzt den ältesten und wichtigsten Architekturpreis in Baden-Württemberg.