Mit der Kunstkarte auf Pirsch zu Skulpturen und Denkmälern

In Ettlingen führen alle Wege zur Open-Air-Kunst

Wer nicht gerne in Museen geht und zudem Corona-Viren in geschlossenen Räumen fürchtet, dem wird die Kunstkarte Ettlingen wie gerufen kommen. Mit ihr können sich Kunstfreunde in und um die Altstadt von einem Freiluft-Kunstwerk zum anderen hangeln.