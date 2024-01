Landwirte aus Ettlingen und Umgebung machen spontanes Mahnfeuer

Feuriger Prostest: Als Verlängerung des Bauernprotests vom Montag mit dem Konvoi durch Karlsruhe zur Messe in Rheinstetten finden sich Landwirte aus Ettlingen und Umgebung zu einem Mahnfeuer zusammen.

Ein eisiger Wind weht über die Felder kurz vor Ettlingen-Oberweier am Mittwochabend. „Damit der Schwung der Montagsdemo mit unseren Traktoren in Rheinstetten nicht abreißt, haben wir uns ganz kurzfristig für dieses Mahnfeuer entschlossen“, so Florian Kienzle. Er ist als landwirtschaftlicher Lohnunternehmer und somit Dienstleister für Ettlinger Landwirte.

„Ich unterstütze meine Kollegen, denn wenn es die nicht mehr gibt, bin ich auch von der Bildfläche verschwunden“, erklärt Kienzle bei eisigen Temperaturen auf dem freien Feld. Zusammen mit Landwirt Luca Stemmler hat er die von der Stadt Ettlingen genehmigte Protestaktion kurzfristig organisiert.

Feuer oberhalb der Landstraße 605 nach Malsch

Auf einer Wiese oberhalb der L 605 nach Malsch, kurz nach dem Kreisel am Ortsausgang von Ettlingenweier trafen sich am Abend nahezu 20 Landwirte, Handwerker, Baggerfahrer und Unterstützer mit einem Dutzend Traktoren zu einer stillen Protestaktion mit einem großen lodernden Mahnfeuer.

Es wärmte angesichts der den Landwirten unter den Nägeln brennenden Themen nur wenig. „Die letzten Streichungen und Vorschriften haben jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir sind gegenüber dem Ausland nicht mehr wettbewerbsfähig“, ärgert sich Alexander Kunz, Landwirt vom Seehof, der sich mit seinen jungen Nebenerwerbslandwirten aus Ettlingen und Umgebung solidarisch erklärt.

Wir können von unseren kleinen Höfen nur durch Spezialisierung, dem Anbau von Sonderkulturen oder durch Direktvermarktung einigermaßen existieren. Luca Stemmler

Nebenerwerbslandwirt

„Wir können von unseren kleinen Höfen nur durch Spezialisierung, dem Anbau von Sonderkulturen oder durch Direktvermarktung einigermaßen existieren. In Zukunft können nur noch große Betriebe überleben – wir nicht“, ergänzt Luca Stemmler.

„Und es kann ja nicht sein, dass wir das Geld, das wir im Hauptberuf verdienen, in unseren mit viel Herzblut bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb stecken und wir nicht mal das Geld für neue Investitionen verdienen – und das bei bis zu 80 Stunden Arbeit in der Woche“, zeigt sich Stemmler frustriert.

Auch Mahnfeuer in Karlsbad geplant

Dass die Landwirte trotz der Proteste viel Zustimmung erfahren, zeigen die vielen hupenden und blinkenden Autofahrer auf der Landstraße nach Malsch. Gegen 21 Uhr war das Mahnfeuer erloschen und die Teilnehmer machten sich durchgefroren, aber zufrieden und friedlich auf den Heimweg zu ihren Höfen.

Für Donnerstagabend war nach Informationen unserer Redaktion zudem ein Mahnfeuer in Karlsbad-Langensteinbach geplant.