Wahl in Bad Herrenalb: Zenker, Hoffmann und Popper vorne

29 Kandidaten standen auf der Kandidatenliste der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb, am Ende waren drei Namen in der Gunst der Wähler vorne: Sabine Zenker, Klaus Hoffmann und Marc-Yaron Popper. Die endgültige Entscheidung fällt in einem zweiten Wahlgang. Für Enttäuschung sorgte die geringe Wahlbeteiligung.