Stadtwerke Ettlingen warnen

Hohe Nachzahlung angedroht: Malscher Rentner spricht über Betrugsmasche am Telefon

Was droht noch an hohen Energiepreisen? Diese bange Frage machen sich verstärkt Telefonbetrüger zunutze – wie sie in Malsch und Ettlingen versuchten, ihre Masche anzuwenden.