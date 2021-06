Bürgermeisterwahl Malsch: Knappes Ergebnis für Bechler in den Ortsteilen

Er hat es geschafft: In einem spannenden Duell konnte der Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende sich gegen seinen Mitbewerber Wolfgang Scharer durchsetzen. Dankesworte richtete er auch Elmar Himmel (SPD).

Spannendes Rennen am Sonntagabend

Gerade rechtzeitig hatte der Regen aufgehört, um Glückwünsche und Geschenkübergaben unter freiem Himmel zu ermöglichen: Als Markus Bechler am Sonntagabend mit seiner Frau am Rathaus ankam, wartete dort bereits die applaudierende Menge auf ihn. Mit Plakaten wurde er begrüßt, Politiker aus der Region überreichten ihm Präsente.

In einem spannenden Rennen gegen seinen Konkurrenten Wolfgang Scharer (CDU) konnte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat am Ende seinen Vorsprung auf fünf Prozentpunkte ausbauen. 52,4 Prozent der Stimmen gingen an ihn, Rechtsanwalt Scharer erhielt 47,2 Prozent.

Den deutlichsten Vorsprung hatte Bechler im zweiten Wahlgang bei den Briefwählern mit rund sieben Prozent und im Kernort mit knapp fünf Prozent mehr Stimmen als sein Kontrahent.