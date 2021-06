So mancher hat die Vorstellungsrunden der Kandidaten in der Wahlwoche abgewartet, bevor er seine endgültige Entscheidung dazu getroffen hat, wer Bürgermeister von Malsch werden soll. Trotz des hohen Briefwähleranteils kamen noch viele Menschen in die Wahllokale, um ihr Kreuzchen zu machen.

Wahlhelfer hinter Plexiglas, ein Silbertablett für gebrauchte Kugelschreiber, eine Einlasskontrolle am Eingang: Es ist so Einiges anders in den Malscher Wahllokalen an diesem Sonntagmittag. Bis auf die Zahl derjenigen, die kommen, um ihr Kreuz auf dem Stimmzettel zu machen.

Um 13 Uhr sind bei Eileen Reister und ihren drei Kolleginnen in der Freihofhalle Sulzbach 136 Menschen in die Wahlkabine gegangen.

Das seien nicht außergewöhnlich viele oder wenige, sagt die 33-Jährige, die schon mehrmals bei Wahlen geholfen hat. 764 Wahlberechtigte gebe es in dem Ortsteil, 253 hätten Briefwahl beantragt.