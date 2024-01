Bisher hat der Malscher Jona Gerbert alias „der Partycrasher“ nur Ballermannsongs herausgebracht. Nun erscheint mit „Auf zum Après-Ski“ sein erstes Après-Ski-Lied. Warum damit für ihn ein Traum in Erfüllung geht.

Der 21-jährige Jona Gerbert aus Malsch, der als „der Partycrasher“ auftritt, bringt am 26. Januar seinen ersten Après-Ski-Song heraus. Er heißt „Auf zum Après-Ski“ und erscheint wie seine vorangegangenen Schlager aus dem Ballermann-Segment wieder bei Warner Music.

Der Song ist auf allen führenden Musikplattformen wie Spotify, Apple Music oder Amazon Music erhältlich. Die Hörprobe auf Instagram ist laut Gerbert in den ersten Tagen mehr als 630.000 Mal aufgerufen worden und hat 17.500 Likes erhalten.

Melodie stammt aus einem norwegischen Song

Die Melodie geht auf einen Song zurück, der bereits 2018 in Norwegen ein Après-Ski-Hit war. „Ich habe das Lied damals mit 16 Jahren gehört und mir gesagt, dass ich daraus einmal einen deutschen Song machen möchte“, sagt Gerbert, der im vierten Semester an der Hochschule Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und sich mit dem Lied einen Traum verwirklicht hat.

Normalerweise hört man in Deutschland keine Lieder aus Norwegen, aber den Song habe er gekannt und vergöttert. Es sei gar nicht so einfach gewesen, die zwei Macher des Songs ausfindig zu machen.

Er hat die Melodie genutzt und einen eigenen Text dazu geschrieben. „Du sagst, Du warst noch nie, mit mir beim Après-Ski. Glühwein und Jagertee, Party und Pulverschnee“ lauten die einprägsamen Zeilen des Refrains. Am 29. Dezember ging es dann ins Studio, ehe „der Partycrasher“ Silvester auf Mallorca gefeiert hat.

Weil Gerberts Opa früher in Rosenheim gewohnt hat, ist er in jungen Jahren oft in Skiurlaub gefahren. „Ich mache es gern, wie gut ist die andere Frage“, sagt der 21-Jährige.

Promoauftritte im „Fire and Ice“ in Ischgl sind bereits geplant. Bis Anfang Februar stehen jedoch erst einmal Elektrotechnik- und Kosten- und Leistungsrechnungsprüfungen sowie Faschingsauftritte an.

Partycrasher plant Termine mit Lorenz Büffel und anderen Künstlern

Am 2. März tritt Gerbert gemeinsam mit dem Mallorca-Sänger Lorenz Büffel in der Karlsruher Diskothek Agostea auf.

„Wenn im Agostea ein Mallorcasänger ist, mache ich immer ein Quiz, bei dem der Künstler innerhalb von 30 Sekunden so viele Mallorcafragen wie möglich richtig beantworten muss“, so Gerbert.

Neuer „Partycrasher“-Song zum Ballermann-Start

Zum Saisonstart auf dem Ballermann ab dem 18. April produziert Gerbert einen neuen Song. Auch dort wird er wieder mit seinem Shirt „Crash It Baby“ auftreten, das inzwischen sein Markenzeichen ist. Es hilft ihm, erkannt zu werden.

Auch ohne sein Shirt, das er inzwischen zwölfmal hat, wird der Malscher angesprochen. In einem Shop bietet er es auch zum Verkauf an.

In Bietigheim, wo er vor rund 3.000 Besuchern sang, hatte eine Zehner-Gruppe sogar diese Shirts an.