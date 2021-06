Markus Bechler blickt nach vorne

„Last ist abgefallen“: Frisch gewählter Bürgermeister von Malsch will bald loslegen

Der Tag nach der Bürgermeisterwahl in Malsch: Markus Bechler (Freie Wähler) hat sich mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen Wolfgang Scharer (CDU) durchgesetzt. Nun spricht er über den Wahlabend, seine weiteren Absichten und wann er in Absprache mit dem Arbeitgeber auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen will.