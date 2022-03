175.000 Euro Kaufpreis ausgehandelt

Kirche und Gemeinde in Malsch einig: Flüchtlinge kommen ins bisherige Pfarrhaus

Ins Pfarrhaus kommen die Flüchtlinge: in Malsch hat die Kirche recht unbürokratisch das Pfarrhaus im Teilort Waldprechtsweier an die Gemeinde verkauft. Wie dort nun Kriegsflüchtlinge untergebracht werden sollen und was der Gemeinderat dazu sagt.