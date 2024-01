Malscher Schwarzwaldverein bietet vielseitiges Programm für Naturfans

Neben Wanderungen bietet die Malscher Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins (SWV) seit kurzer Zeit auch Fahrradtouren an. Veranstaltet werden sie kurzfristig, meist einmal im Monat, ab April.

Die Termine und Routen werden unter anderem über eine Rundmail veröffentlicht. Dies gilt auch für die beliebten Rundwanderungen am Mittwoch. Neben einer längeren Tour, die jede Woche gelaufen wird, gibt es im Zeitraum von Februar bis November jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat zusätzlich eine leichtere und kürzere Wanderung. Bei den Angeboten des Schwarzwaldvereins sind auch Nichtmitglieder jederzeit willkommen.

Dreikönigswanderung führt am Samstag durch Ettlingen

Ab Januar gibt es meist einmal monatlich eine Sonn- und Feiertagstour. Auftakt bildet wie üblich die Dreikönigswanderung, die diesmal am Samstag durch Ettlingen führt. Am Sonntag, 24. März, geht es zur „Tübinger Riviera“ und am Sonntag, 21. April, in das Axtbachtal bei Ittersbach. Zwischen Pfinz und Rannbach wird am Sonntag, 5. Mai, spaziert. Auf den Rundweg bei Sasbachwalden begeben sich die Wanderfreunde am Sonntag, 26. Mai.

Am Sonntag, 9. Juni, gibt es unter dem Thema „Wo die Preußen kämpften“ eine grenzüberschreitende Wanderung von Schweighofen nach Weißenburg. Der Heidelbeerweg Enzklösterle ist Ziel am Sonntag, 30. Juni. Am Sonntag, 8. September, begibt sich der Verein auf die Fautsburg Runde, am Sonntag, 22. September, geht es über den Stromberg zur Klosterstadt Maulbronn und am Sonntag, 6. Oktober, auf den Rundweg Söllingen.

Der Maibaum wird am Mittwoch, 24. April, beim Wanderheim gestellt. Dort wird auch donnerstags an Fronleichnam, 30. April, das Sommerfest gefeiert und am Sonntag, 29. September, das Herbstfest.