Wegen der Baustelle bei Ettlingen auf der Autobahn 5 gibt es bereits regelmäßig Staus. Jetzt kommt zwischen Malsch und Rastatt-Nord bald noch eine weitere Baustelle dazu. Besonders Pendler trifft das hart.

Erneuert wird die Fahrbahndecke in diesem Bereich. Betroffen ist die Richtungsfahrbahn Basel auf einer Länge von 6,6 Kilometern. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 15. August. Voraussichtlich bis Mitte November 2022 soll das Vorhaben abgeschlossen sein, teilte Via Solutions Südwest mit. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Der Fahrbahnbelag ist in die Jahre gekommen. Aufgrund des Alters und des schlechten Zustands müsse dieser daher ausgetauscht werden. Die Betondecke des zweiten und dritten Fahrstreifens wird durch einen Asphaltbelag ersetzt. Zudem sollen der Stand- und Hauptfahrstreifen neu markiert werden.

Auch die Asphaltflächen der Park- und WC-Anlage Silbergrund werden instandgesetzt sowie Teile der Entwässerungsanlage erneuert. Weitere Instandhaltungsarbeiten sind am WC-Haus geplant. Während des Baus wird der Parkplatz Silbergrund (Richtung Basel) gesperrt.

ADAC rechnet mit neuen Staus auf der A5



„Die Autobahn gehört dem Bund“, erläutert Steffen Schütz, Pressesprecher von Via Solutions Südwest (VSS). Der private Autobahnbetreiber unterhält die A5 zwischen Malsch und Offenburg. Dabei handelt es sich um eine knapp 60 Kilometer lange Konzessionsstrecke. Die Refinanzierung läuft über die Lkw-Maut.

„Durch die dritte Ferienwoche sind auf der A5 nach wie vor viele Urlauber unterwegs, die Staugefahr ist entsprechend hoch“, sagt Claudia Poh vom ADAC Südbaden. Ihrer Einschätzung zufolge dürfe es insgesamt aber ruhiger zugehen als in den Vorwochen. Durch das hohe Verkehrsaufkommen könne es besonders am ersten Baustellentag zu Behinderungen kommen.

Auch Corinna Müller-Kraus, Pressesprecherin beim ADAC Nordbaden, geht von einer erhöhten Staugefahr aus. Durch die Baustellen auf der A5 werde es in Richtung Süden und Norden zu Staus kommen, prognostiziert sie. „Zu Stoßzeiten sollten Pendler die Autobahn weiträumig umfahren“, rät die Sprecherin. Via Solutions Südwest hingegen rechnet nach eigenen Angaben nicht mit zusätzlichen Staus durch die neue Baustelle.

Ausweichrouten B3 und B36

„Die B3 ist die erste Ausweichroute. Dort ist generell viel Verkehr“, sagt Müller-Kraus. Auf dieser Strecke sei durch die zusätzliche Baustelle mit einer Überlastung zu rechnen. „Wenn dann noch ein Unfall passiert, haben wir dort ein Problem.“ Die B36 werde hingegen eher von Lkw-Fahrern genutzt, die sich gut in der Region auskennen. Aber auch dort werden Auswirkungen zu spüren sein, so die Sprecherin.

„Solche Arbeiten lassen sich nur durchführen, wenn die Witterung entsprechend ist“, erklärt Schütz. Im Herbst sei es schlichtweg zu kalt dafür. „Die Maßnahme wurde außerdem verschoben. Eigentlich hätte schon im Frühjahr gebaut werden sollen.“ Als Grund nennt VSS Lieferschwierigkeiten wegen des Ukraine-Kriegs.

Es wird eine sogenannte „5s+1-Verkehrsführung“ eingerichtet, bei der auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe drei Fahrspuren in Richtung Karlsruhe und zwei Fahrspuren in Richtung Basel eingerichtet werden. Auf der Richtungsfahrbahn Basel wird eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Die Verkehrsteilnehmer können während der Bauzeit weiterhin drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung nutzen.

Umleitungen während der Bauarbeiten

Während der Bauarbeiten werden in den Tages- und Nachtstunden einzelne Zufahrten und Fahrstreifen gesperrt. In Richtung Basel steht die Umleitungsstrecke U20 ab der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd bis zur Anschlussstelle Rastatt-Nord und in Richtung Karlsruhe die U35 ab der Anschlussstelle Rastatt-Nord bis zur Anschlussstelle Karlsruhe-Süd zur Verfügung.

Steht man im Stau, heißt es, Ruhe bewahren. Aussteigen ist zwar auf der Autobahn verboten, aber bei längeren Störungen reagiert die Polizei mit Nachsicht, wenn es im Fahrzeug zum Beispiel zu heiß wird. Bereits bevor ein Stau entsteht, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden – immer zwischen dem äußersten linken und den übrigen Fahrstreifen.

Rechts überholen ist im Stau nur dann erlaubt, wenn der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen steht oder mit maximal 60 km/h fährt. An stehendem Verkehr darf man rechts mit maximal 20 km/h vorbeifahren.