Ehrenamt wird in Malsch großgeschrieben. Die Gemeinde kann sich über eine hohe Zahl Aktiver in Vereinen freuen – manche sind seit Jahrzehnten dabei. Ihr Engagement wurde nun belohnt.

Für ihren „aktiven und selbstlosen Einsatz“ hat Malschs Bürgermeister Markus Bechler (Freie Wähler) beim Ehrungsabend der Gemeinde zahlreiche Preisträger ausgezeichnet.

Nicht ohne Stolz, wie er betonte. Denn obwohl es gesellschaftliche Veränderungen und zunehmende berufliche Flexibilität gebe, sei die Zahl der Mitbürger, die sich in der Kommune über viele Jahre hinweg unentgeltlich und uneigennützig ehrenamtlich engagieren, weiterhin hoch.

Seit Jahrzehnten aktiv in Sportverein, Gesangverein oder Karnevalsverein

Mit der Übergabe des Gemeindetellers an Isolde Wipfler gab es bei der Feier am Freitagabend im Bürgerhaus eine seltene Auszeichnung.

Die 85-Jährige war 50 Jahre als Übungsleiterin beim Sportverein Völkersbach aktiv – eine sehr lange Zeit.. „Es hat immer Spaß gemacht“, kommentierte Wipfler die Auszeichnung.

Die Gemeindemedaille in Gold erhielt Jürgen Bullinger, der seit 40 Jahren in der Vorstandsspitze des Akkordeon-Orchesters engagiert sowie seit mehr als 50 Jahren dessen aktives Mitglied ist. Für 30 Jahre als Schriftführer in dem Verein wurde Jürgen Seufert mit Silber ausgezeichnet.

Die silberne Gemeindemedaille erhielt Eugen Rastetter vom Gesangverein Liederkranz, der seit 60 Jahren im Chor singt, neun Jahre Vorsitzender und einige Jahre Leiter des Kinderchors war.

Für 50 Jahre Aktivität bei der GroKaGe, in denen sie unter anderem für den Vorverkauf von Veranstaltungstickets zuständig war, erhielt Marlies Späth Bronze.

Auch Blutspender, Rettungsdienstler und Feuerwehrleute werden geehrt

Beim Ehrungsabend der Gemeinde wurden auch Blutspender ausgezeichnet. Darunter David Wipfler, der entschuldigt war und seine Auszeichnung für 75 Spenden mit Silber später erhalten wird.

Als unersetzlich bezeichnete Bürgermeister Markus Bechler die Rettungsdienste, die ehrenamtlich vielfältige Aufgaben in der Gemeinde übernehmen. Für 20-jährige Tätigkeit in der Schwimmausbildung der DLRG-Ortsgruppe wurden Beate Lorenz und Annekathrin Milbich mit Silber geehrt.

Vom DRK-Ortsverein Malsch wurde Peter Kunz für 30 Jahre Sanitätsbereitschaft mit Gold ausgezeichnet. 20 Jahre im DRK-Ortsverein aktiv ist Thomas Steitel, der Silber erhielt.

Von den vier Feuerwehrabteilungen der Gemeinde wird Thomas Ganz den Ehrenteller für 40 Jahre Dienst erhalten. Für 30 Jahre ging die Goldmedaille an Holger Heck, Wolfgang Weber, Heiko Schneider, Marco Bullinger und Holger Jung. Silber erhält später Sebastian Helmerich für 20 Jahre.

Sportler konnten zahlreiche Erfolge vorweisen

Für die musikalische Umrahmung sorgten Olena Darchieva (Gesang) und Felix Daum (Posaune), die für ihre Leistungen bei Jugend musiziert Silber erhielten, am Flügel unterstützt von Josefine Krejci und Hans-Dieter Mohr. Letzterer ist Außenstellenleiter der Musikschule Ettlingen.

Hoch war in diesem Jahr die Anzahl der Auszeichnungen für sportliche Erfolge. So wurden 20 Unterwasserrugbyspieler des TSV, 33 Wassersportler der DLRG und drei Nachwuchs-Handballmannschaften des TV ausgezeichnet.

Leistungsehrungen gab es für die Armwrestler Maria Baltodano Acosta und Eric Hoppe (Gold), drei Läuferinnen, vier Malscher Kinder und Jugendliche des Ettlinger Stenografenvereins sowie für berufliche Erfolge.