Malscherin gewinnt Karlsruher Ausgabe von „Shopping Queen“

Susanne Kleiser ist überrascht. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne.“ Die Malscherin nahm an der TV-Sendung „Shopping Queen“ teil, die in der vergangenen Woche auf Vox ausgestrahlt wurde. In der Sendung mit dem Motto „Lederleicht – Überzeuge in deinem neuen Wildleder-Outfit!“ setzte sie sich gegen vier Teilnehmerinnen durch.

„Das Motto fand ich sehr schwierig – eigentlich hatte ich mich auf ein sommerliches Motto eingestellt“, sagt Kleiser über ihren Sieg und ihre persönliche Premiere im Fernsehen.

Ursprünglich habe die freie Traurednerin ein anderes Outfit mit ganz anderen Farben im Kopf gehabt. Und auch die Outfits der anderen Kandidatinnen fand sie auf ihre Weise sehr gut.

Umso mehr habe sie sich über den Sieg und die 1.000 Euro gefreut. Diese nutze sie, damit ihre 16-jährige Tochter Chiara nach New York fliegen und dort endlich ihre Verwandtschaft kennenlernen kann.

Malscherin ist großer Fan der VOX-Sendung

Kleiser schaut die Sendung regelmäßig mit ihrer Tochter. Die Kandidatin würde jederzeit wieder an der Show teilnehmen, möglicherweise auch mal als Shoppingbegleitung.

Eine Show wie „Das perfekte Dinner“ komme hingegen nicht für sie infrage, da das viel zu anstrengend sei. Es sei eine tolle Erfahrung gewesen, einmal hinter die Kulissen zu blicken und den Designer Guido Maria Kretschmer persönlich kennenzulernen.

Denn sie sei ein totaler Fan von ihm und sie könne ihm auch bei etwas bissigeren Kommentaren einfach nicht böse sein. Er habe einfach Ahnung. „Guido war total herzlich und authentisch“, sagt die 54-jährige Mutter. „Er ist so, wie man ihn vom Fernsehen kennt – ein toller Mensch und eine echte Persönlichkeit.“

Shoppingbegleiterin ist treue Freundin

Die Folge am Freitag schaute sie mit ihrer Shoppingbegleitung Monika Jeske in Eggenstein. Mit Jeske ist sie befreundet, seit sie im Raum Karlsruhe wohnt. Sie habe die Freundin vor rund 17 Jahren über ihren Ex-Mann kennengelernt.

„Sie ist ein komplett anderer Mensch als ich. Auch ihr Kleidungsstil ist eher sportlich“, so die freiberufliche Hochzeitssängerin, die ihren eigenen Kleidungsstil eher als elegant-sportlich beschreibt und gerne farbenfrohe Kleider trägt.

„Vor allem ihre Ehrlichkeit schätze ich sehr.“ Beide empfanden den Dreh sehr aufregend und der Freitag sei wie im Flug vorübergegangen.