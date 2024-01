Ein interessantes Programm hat der CulturClubMalsch (CCM) zusammengestellt. Von Mulitmedia-Vorträgen über Musik bis Literatur. Mit der Lesung der gebürtigen Erfurterin Grit Krüger, die mittlerweile in Ettlingen lebt, startet der CulturClub in diesem Jahr eine neue Reihe.

Dabei wird die 34-jährige Schriftstellerin am Donnerstag, 16. Mai, in der örtlichen Stadtmühle ihren Roman „Tunnel“ vorstellen. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten, teilt der Verein mit.

Geplant sind laut CCM-Vorsitzendem Dennis Kleinbub weitere Lesungen von jüngeren Autoren, etwa von Jugendlichen. Erste Veranstaltung im neuen Jahr ist wie üblich ein Konzert um den St. Patrick’s-Day (17. März) mit Irischer Folkmusik, wozu mit Irish Stew und Guinness bewirtet wird. Auftreten wird im Saal des Kleintierzuchtvereins diesmal am 23. März die Band „PalmBayFrost“. Karten gibt es an der Abendkasse.

Nächster Programmpunkt ist am 26. April das Konzert von „Acoustic Eidolon“ mit Thomas Loefke an der keltischen Harfe. Die drei Musiker werden bei freiem Eintritt für eine freiwillige Spende in der evangelischen Melanchthonkirche „World Music for the Soul – Klanglandschaften aus Colorado“ präsentieren.

Autor von BNN-Wandertipps präsentiert Multimediashow über seine Touren

Da die Zahl der ehrenamtlichen Helfer abgenommen hat und die rund zehn Aktiven teilweise bereits im Rentenalter sind, werden große Veranstaltungen wie der vormalige CulturClubMalsch-Poetry-Slam laut Kleinbub nicht mehr von dem rund 50 Mitglieder zählenden Verein organisiert.

Stattdessen wird der Dichterwettbewerb 2024 zum zweiten Mal vom Ökumenischen Hospizdienst Malsch im großen Saal des Bürgerhauses ausgerichtet.

Erneut mit einer Multimediashow berichtet am 4. Mai Günter Kromer, der auch in den BNN-Wandertipps veröffentlicht, von seinen Touren. So wird der „Deutschland-Wanderer“ dabei im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche mit eigenen Fotografien und Filmen vom „Naturparadies Rheinauen“ erzählen. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

Am Pfingstmontag, 20. Mai, ist der CCM ab 11 Uhr wieder beim deutschen Mühlentag dabei. Bei der Malscher Stadtmühle wird neben Kaffee und Kuchen zum zweiten Mal auch aus einem großen Suppeneintopf bewirtet.

Für Musik sorgt dabei das Jugendprojekt der Musikvereine der Gemeinde sowie der Deutsch-Italiener Marco Augusto. Stündlich wird Donald Werthwein von den örtlichen Heimatfreunden Malsch durch die schöne Stadtmühle führen.

CulturClub Malsch wandert im September den steilen Pfad nach Völkersbach

Am Sonntag, 22. September, wandert der Club dann wieder auf dem steilen Pfad nach Völkersbach. Dabei gibt es wie gewohnt einen Stopp beim Aussichtspunkt Malschauen und spätere Einkehr im Heimatmuseum des Höhenortsteils bei dessen Herbstfest.

Zudem führt Hendrik Pape am 26. Oktober im kleinen Saal des Bürgerhauses das Einmannstück „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind auf. Karten dafür gibt es an der Abendkasse. Für das Herbstprogramm werden noch zusätzliche Veranstaltungen der CulturClubMalsch geplant.