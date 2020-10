I hätt do mol e Frog

Was hinter dem Spruch „Malsch - Mörsch - Madrid“ steck

Fast jeder in der Region kennt den Spruch, doch keiner weiß so wirklich, woher er kommt. Mit dieser Frage haben sich gleich zwei Leser an die BNN-Redaktion gewandt. Ein Gespräch mit einem ehemaligen Trucker, der in den 70er Jahren viel in Europa unterwegs war, liefert eine Erklärung.