Auto stürzt bei Marxzell Böschung hinunter: Fahrer wird schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen bei Marxzell ereignet. Kam der Fahrer wegen des Schneefalls von der Straße ab?

Bei einem Verkehrsunfall bei Marxzell ist ein Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen schwer verletzt worden.

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, fuhr der Mann gegen 6.55 Uhr auf der K3554 von Schielberg in Richtung Marxzell.

Kurz vor dem Abzweig zum Köpflesweg, ein kleiner Abzweig von der Straße, wollte er zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Dabei kam der Mann von der Fahrbahn ab, brach durch die Leitplanke und stürzte mit seinem Auto über mehrere Meter einen Hang hinunter.

Welche Rolle dabei die Wetterverhältnisse spielten – am Donnerstagmorgen schneite es im Albtal stellenweise – ist derzeit noch unklar.

Schwerverletzter muss bei Marxzell aus Auto befreit werden

Der Mann kollidierte mit zwei Bäumen, wurden in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

Sein Auto wurde derweil geborgen und abgeschleppt. In Zuge dessen musste die K3554 in beide Richtungen voll gesperrt, der Verkehr entsprechend umgeleitet werden, so die Polizeisprecherin weiter.

Über den entstanden Sach- und Flurschaden ist noch nichts bekannt, am Auto entstand Totalschaden.