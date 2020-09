Fahrgast fordert von AVG konsequenteres Vorgehen gegen Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen

Was darf ein Stadtbahnführer gegen Maskenverweigerer in Bahnen tun. Ein Leser beschwerte sich bei der AVG über eine Gruppe, die in der Bahn bei Marxzell sich weigerte einen Mund-Nasen-Schutz anzuziehen.

Vorfall in der S1 bei Marxzell

Was tun, wenn man in der Stadtbahn „umzingelt ist von Maskenverweigerern?“ Dies geschah jüngst einer Gruppe von Karlsruher Ausflüglern, wie BNN-Leser Matthias Kehle schildert. Sie saßen in der Stadtbahn von Bad Herrenalb Richtung Ettlingen. Wie aktuell verordnet, mit einem Mundnasenschutz.

Eine andere in der Bahn mitfahrende Gruppe war „oben ohne“ unterwegs. Die erste Gruppe, so die Darstellung des mitfahrenden Lesers Matthias Kehle, „bat die anderen freundlich, die Masken aufzuziehen“. Gezeter, Beschimpfungen und radebrechende Rüpelei seien die Folge gewesen. Am Bahnhof Marxzell habe er deshalb den Stadtbahnführer freundlich um Rat und Tat gebeten.

Hat der Bahnführer keine Handhabe?

Die Antwort des Bahnführers: Er könne nichts unternehmen, sofern die Damen und Herren gültige Fahrscheine hätten. Und die Polizei? Die könne er gerne informieren. Für die Konsequenzen und Kosten hätten die reklamierenden Maskenträger einzustehen. „Die Covidioten hatten gewonnen“, schreibt Matthias Kehle.