Immer mehr Müll: Bürger ärgert sich über Zustand des Waldparkplatzes bei Fischweier

Paul Hoppert wandert regelmäßig im Albtal und genießt die Natur. Was ihn jedoch stört: auf dem Waldparkplatz beim Imbiss Fischweier liegt immer mehr Müll. Er wendet sich an die Gemeinde Marxzell, der das Problem bekannt ist.

Zwischenzeitlich sind es nicht nur Getränkebecher, Dosen, Plastiktüten, Flaschen oder Zeitungen, die den Waldparkplatz Richtung Moosalbtal, nach der Kreuzung in Fischweier/Albtal, zunehmend vermüllen. Seit Tagen liegt dort ein komplett bepackter Rucksack. Der Parkplatz liegt, ebenso wie das angrenzende Gelände des seit Jahren bestehenden Kiosks mit Gartenwirtschaft, auf der Gemarkung der Gemeinde Marxzell.

Paul Hoppert hat sich wegen der Verunreinigungen dieser Tage an die Gemeinde Marxzell gewandt. Gegenüber den BNN erzählt Hoppert, dass er mit der Familie und den Großeltern regelmäßig im Albtal wandere, sei es im idyllischen Moosalbtal oder entlang des Graf-Rhena-Weges, parallel zur Alb. Hier biete sich wie für viele Wanderer der genannte Parkplatz an.

Seit zwei Jahren müsse man allerdings leider eine zunehmende Verschmutzung feststellen. Mit dem angrenzenden Imbiss-Gelände scheine das nicht zusammenzuhängen. Hier sei es deutlich sauberer, meint Hoppert.

Es scheine, dass man sich in Marxzell bisher nur wenig um den Parkplatz gekümmert habe. „Das Bürgermeisteramt hat bereits sehr nett geschrieben, dass sie sich kümmern werden“, berichtet Paul Hoppert.

Gemeinde Marxzell kennt das Müll-Problem

Jürgen Germann, Sachgebietsleiter Finanzen und Infrastruktur im Marxzeller Rathaus, kennt die Problematik. „Unser Bauhof überprüft immer wieder auch diese Waldparkplätze. Offensichtlich muss der Rhythmus noch kürzer werden. Für aktuelle Hinweise der Verschmutzung sind wir immer dankbar“, so Germann.

Der betroffene Parkplatz in Fischweier gehöre dem Abwasserzweckverband Albtal. Dort werde man in dieser Angelegenheit ebenfalls nachhaken. Fakt sei allerdings, dass man in den vergangenen zwei Jahren gerade auf Plätzen mit wenig Einsicht von außen, wie hier im Albtal, leider eine deutlich zunehmende Verunreinigung registrieren müsse.

„Das muss ich leider auch für unseren Bereich bestätigen. Die Müllablagerungen gerade auf den Waldparkplätzen oder auch an Waldrändern haben in den letzten Jahren, nicht nur in unserer Region, leider extrem zugenommen“, so Martin Mußgnug, verantwortlicher Revierförster für den gesamten Karlsbader Wald.

Von Bauschutt, alten Möbeln oder Batterien bis hin zu Plastikbehältern und Autoreifen – alles werde zunehmend im Wald entsorgt, obwohl jeder wisse, dass dies strafbar ist.