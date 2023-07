Jörg Geffken will in Marxzell Bürgermeister werden

Es tut sich was in Marxzell: Jörg Geffken (54) will dort Bürgermeister werden. Seine geplante Kandidatur kündigte er unserer Redaktion am Dienstag telefonisch an. Der Kandidat kommt aus Lilienthal nordöstlich von Bremen, ist von Beruf Bautechniker und seit 1998 im öffentlichen Dienst beschäftigt.

Auf der Suche nach zehn Unterschriften

Geffken sagte, er sei dabei, die vorgeschriebenen zehn Unterstützerunterschriften für seine Bewerbung beizubringen. Sodann „werde ich meine Unterlagen im Rathaus abgeben“. Er wäre dann der erste Herausforderer von Amtsinhaberin Sabrina Eisele (CDU), die eine zweite Amtszeit in der Albtalgemeinde anstrebt. Die Bürgermeisterwahl ist am 1. Oktober, die Bewerbungsfrist läuft noch bis Anfang September. Jörg Geffken steht derzeit in Diensten der Samtgemeinde Ahlden in der Lüneburger Heide. Er ist parteilos und hat zwei erwachsene Kinder.

Im Oktober 2022 Kandidatur am Bodensee

Marxzell sei unter anderem wegen anstehender größerer Bauprojekte, „die ich gerne begleiten würde“, interessant. Über den Staatsanzeiger habe er von der anstehenden Wahl erfahren und sich anlässlich eines Sportfestes in der Kommune schon mal umgesehen. Geffken wollte in Baden-Württemberg bereits einmal Rathauschef werden und kandidierte im Oktober 2022 in Kressbronn am Bodensee. Dort trat er gegen den Amtsinhaber Daniel Enzensperger an und holte 28 Prozent der Stimmen.