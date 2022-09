Kiosk am Wiesenhof in Marxzell-Burbach öffnet erstmals seine Klappen

Kurz nachdem der Chef des Karlsruher Kammertheaters Bernd Gnann das Gästehaus am Wiesenhof in Marxzell-Burbach übernommen hat, gibt es dort ein neues Angebot.

Am Wochenende ist am Wiesenhof in Burbach ein neues gastronomisches Angebot gestartet. Am Freitag und Samstag hatte der neue Kiosk erstmals geöffnet. Angeboten wurden für Gäste Currywurst, Frikadellen und Pommes, dazu Getränke.

Das neue Angebot ist Teil des Gästehaus Wiesenhof, das kürzlich vom Karlsruher Kammertheater-Chef Bernd Gnann übernommen wurde. Dieser meldete sich nach dem ersten Kiosk-Tag am Freitag zu Wort.

Gästehaus gehört zukünftig zur Rimmelsbacher Hof Betriebsgesellschaft

„Es waren sehr, sehr viele“, sagt Gnann über die Besucherresonanz am ersten Tag. Das Video, dass Gnann auf dem sozialen Netzwerk Instagram auf dem Account des Gästehaus Wiesenhof veröffentlicht, zeigt den Kammertheater-Chef in der Küche des Rimmelsbacher Hofs in Völkersbach.

Das Gästehaus gehört zukünftig zur Rimmelsbacher Hof Betriebsgesellschaft. „Hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich alle Würstchen los bekommen“, so Gnann.

Der neue Kiosk hat vorerst keine festen Öffnungszeiten. Da parallel auch das Gästehaus am Wiesenhof renoviert und auf Vordermann gebracht wird, wollen die Verantwortlichen immer im Voraus über die Social-Media-Kanäle des Gästehauses über eine Öffnung des Kiosks informieren.