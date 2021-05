Bewirtung trotz Corona

In Marxzell und Bad Herrenalb bieten Gastronomen Wohnmobil-Menüs an

Gegessen wird am eigenen Tisch, doch serviert wird vom Kellner: In Bad Herrenalb und Marxzell bieten Gastronomen Wohnmobil-Menüs an. Wie diese angenommen werden und warum die Wirte trotzdem auf eine baldige Öffnung hoffen.