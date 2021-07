Gravierende Sicherheitsmängel am Kindergarten in Marxzell-Burbach

Die Mängelliste ist lang: keine Fluchtwegkennzeichnung, keine Rauchmelder installiert, eine Fluchtwegtür, die nach innen statt nach außen weist, kein frei zugänglicher Feuerlöscher, scharfkantige Fliesen und und und.

All diese Beanstandungen und noch ein paar on top betreffen den in die Jahre gekommenen katholischen Kindergarten St. Franziskus in Marxzell-Burbach.

Dessen Elternbeirat ist in Sorge, mehr noch: „Als Eltern waren wir doch schockiert ob der vielen und heftigen Mängel, auch wenn wir diese teilweise erwartet oder gar selbst schon angesprochen haben“, heißt es in einem Schreiben.