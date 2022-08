Mehrere Versionen zum Unfallhergang: Zeugen nach Kollision in Ettlingen gesucht

Ein verbotenes Überholmanöver habe am Montag in der Ettlinger Innenstadt zu einer Kollision zweier Autos geführt.

Am Montagmittag

Zu einer Kollision zweier Autos ist es am Montagmittag an der Straßenbahnhaltestelle Erbprinz in Ettlingen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, gibt es zwei verschiedene Versionen zum Unfallhergang. Aus diesem Grund sind die Beamten auf der Suche nach Augenzeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr, als beide Autos in Richtung Lauerturm unterwegs waren. Zuvor habe ein grauer Mercedes wohl einen schwarzgrauen Smart rechts überholt und dafür den Fahrradstreifen genutzt. Anschließend soll der Mercedes absichtlich den Smart gerammt oder abgedrängt haben.

Polizeirevier Ettlingen ermittelt

Beide Autos wendeten über die dort verlaufenden Schienen und fuhren wieder Richtung Bruchhausen. An der Kreuzung Schlossgartenstraße/Rastatter Straße/ Goethestraße wendete der Smart nach eigenen Angaben abermals und fuhr zum Polizeirevier Ettlingen. Wohin der graue Mercedes fuhr, sei bislang unklar.

Wer Hinweise zu dem Überholmanöver oder der darauffolgenden Kollision hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.