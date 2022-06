Seit 2016 Baustelle

Millionen für sichere Stromversorgung in Ettlingen: Im alten Umspannwerk lösten Marder Kurzschlüsse aus

Was in einem Umspannwerk konkret passiert, ist vielen nicht klar. In Ettlingen wurde eine Anlage komplett modernisiert. Ein Dauerproblem sind Marder, die Transformatoren als „Fußbodenheizung“ nutzen.