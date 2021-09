Förderprogramm des Kultusministeriums

Nachhilfe statt Ferienspaß: Das sagen Schüler in Ettlingen zur Lernbrücke

Kein Urlaub, sondern Unterricht in Mathe, Deutsch und Englisch stehen bei einigen Schülern in Ettlingen in den letzten Ferientagen auf dem Programm. Mancher wurde von den Eltern dazu verdonnert – andere haben sich freiwillig gemeldet und sind dankbar für das Angebot.