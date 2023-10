Die neue Vorsitzende des Ettlinger Gewerbevereins heißt Martina Stoppanski. Sie löst nach zehn Jahren Henrik Hotz ab. Was sie vorhat.

Der Ettlinger Gewerbeverein hat erstmals in seiner Geschichte eine Frau an der Spitze. Martina Stoppanski (44), Geschäftsführerin des Autohauses Stoppanski, wurde am Mittwochabend im Bürgerkeller der Stadthalle einstimmig zur Vorsitzenden gewählt.

Die Diplom-Kauffrau löst in dieser Funktion Henrik Hotz (55) ab. Der hat sich nach zehn Jahren Verantwortung für den Gewerbeverein aus dem Vorstand zurückgezogen.

Gegenüber unserer Redaktion sagte Hotz, er habe die Arbeit „sehr gerne gemacht“, meine aber, ein Generationswechsel sei zum jetzigen Zeitpunkt „richtig und wichtig“.

Der Gewerbeverein leide noch immer unter den Nachwehen von Corona. Die Pandemie habe ihn stark ausgebremst: kein Neujahrsempfang zusammen mit der Dehoga und der Werbegemeinschaft, keine Expertisa als Nachfolgerin der Ettlinger Leistungsschau.

Gründung des Citymanagements war ein Meilenstein

Im Rückblick meinte Hotz, ein Meilenstein sei die Gründung des Citymanagements in Kooperation mit der Stadt und dem Handel gewesen. „Gemeinsam haben wir einiges auf den Weg gebracht.“

Für Martina Stoppanski ist klar, dass der Gewerbeverein moderner werden muss. Unbedingt notwendig sei, neue, junge Mitglieder zu werben, den Internetauftritt zu verbessern und sich auch auf Social Media umzutun.

Derzeit 150 Mitglieder im Gewerbeverein Ettlingen

Derzeit hat der Gewerbeverein rund 150 Mitglieder, zehn Firmen sind in jüngerer Vergangenheit ausgetreten.

Geplant ist im kommenden Jahr zum einen wieder einen Neujahrsempfang im Schloss (19. Januar), zum anderen soll es Ende April erneut eine „Nacht des Gewerbes“ im Industriegebiet Ettlingen-West geben.

Handwerkbetriebe und Dienstleister rund um die Hertzstraße sehen sie als Pendant zu den verkaufsoffenen Sonntagen im Ettlinger Zentrum.

Wir hoffen, dass nächstes Jahr noch mehr Betriebe mitmachen. Martina Stoppanski

Neue Chefin des Gewerbevereins

„Wir hoffen, dass nächstes Jahr noch mehr Betriebe mitmachen“, so Stoppanski. Ansprechen will die neue Vorsitzende auch Unternehmen, die zwar in Ettlingen ihren Sitz haben, nicht aber im Westen der Stadt.

Denen könne man anbieten, sich beispielsweise mit einem Stand in einer der Firmen in Ettlingen-West zu präsentieren.

Die „Nacht des Gewerbes“ sei eine Gelegenheit, zu zeigen, dass es in Ettlingen nicht nur die Innenstadt und die großen Firmen gibt, sondern auch die „klassischen Mittelständler“, inhabergeführte Handwerksbetriebe, die viele Ausbildungs- und Arbeitsplätze bereitstellen.

Was wird aus der Expertisa?

Stoppanski will Mitglieder des Gewerbevereins zeitnah zu Workshops einladen, um ein Meinungsbild zum Thema Expertisa/Leistungsschau einzuholen. „Wollen wir das noch oder ist das für uns kein zukunftsfähiges Format mehr?“

Unter dem neuen Namen Expertisa war die Leistungsschau vor der Pandemie vom Horbachpark und der Albgauhalle umgezogen ins Schloss und hatte sich damit mehr an die Innenstadt mit ihren Geschäften und der Gastronomie angedockt.

Martina Stoppanski wird als Vorsitzende im Vorstand unterstützt von Rolf Kehrbeck (Handwerk), Christian Rissel (Handel), von Schriftführer Claus Vater und Kassierer Marion Eble. Auch sie erhielten einstimmig das Vertrauen.