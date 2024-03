Noch ist in Ettlingen der Glasfaser-Anschluss kostenfrei

Über drei Millionen Euro investiert Ettlingen in den Ausbau der schnellen Lichtwellentechnologie im Industrie- und Gewerbegebiet Ettlingen-West. Die Bauzeit beträgt etwa ein Jahr.

Ettlingen. Nach wie vor werden größere Ereignisse rund um den Ausbau mit Glasfaser oftmals mit einem „großen Bahnhof“ bedacht. Es werden Reden gehalten und hierbei immer wieder auf die zukunfts- wie richtungsweisende Bedeutung der schnellen Lichtwellentechnologie hingewiesen.

So auch jüngst geschehen in Ettlingen – um genau zu sein in Ettlingen-West. Auf einer Trassenlänge von 12,5 Kilometern werden dort (Leer-)Rohre für den Glasfaserausbau verlegt. 113 Adressen, insbesondere Gewerbebetriebe, könnten von der angeschlossenen Glasfaser profitieren.

Damit wären alle Industriegebiete in Ettlingen mit Glasfaser erschlossen. Johannes Arnold

OB von Ettlingen

3,1 Millionen Euro soll der Ausbau unter Federführung der Netze BW kosten. Bei der Stadt Ettlingen verbleiben nach Abzügen der Fördermittel vom Bund (50 Prozent) und vom Land (40 Prozent) um die 311.000 Euro. Etwa ein Jahr soll die Bauzeit betragen. Bauherr und Eigentümer des Netzes sind die Stadtwerke Ettlingen.

„Damit wären alle Industriegebiete in Ettlingen mit Glasfaser erschlossen“, bemerkte Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler). Gleichzeitig, was nicht alle Tage vorkommt, bedachte der OB Bund und Land für die „sehr erbaulichen Förderquoten“ mit wohlwollenden Worten.

Nach wie vor muss für Glasfaser geworben werden.

Gemeinsam mit etlichen anderen Mitstreitern, darunter Vertreter der beteiligten Firmen und Gemeinderäte, griff Arnold sodann beim obligatorischen Spatenstich zum entsprechenden Arbeitsgerät. Also noch mal nachgefragt, warum im 21. Jahrhundert, also eigentlich im digitalen Zeitalter, so viel „Brimborium“ um solch einen Glasfaserausbau gemacht werde?

„Wir brauchen dafür Werbung – für die Glasfaser. Deswegen auch die öffentliche Plattform“, verdeutlichte Ragnar Watteroth, Geschäftsführer der Breitband Landkreis Karlsruhe (BLK). Die BLK, ein Zusammenschluss von Kommunen im Landkreis Karlsruhe, mit der Zielsetzung, den Breitbandausbau in der Region zu forcieren, koordiniert die Arbeiten in Ettlingen-West.

Auf viel Öffentlichkeit und der damit verbundenen Wirkung hofft ebenso Steffen Neumeister, Geschäftsführer der Stadtwerke. Bislang wurden 51 Gestattungsverträge abgeschlossen. Was heißt: Von möglichen 113 Hausanschlüssen haben 51 ihre Bereitschaft für einen Anschluss signalisiert.

Die verhältnismäßig geringe Anzahl verwundert doch etwas. Zumal, betonte Watteroth, ein Neuanschluss (bis ins Haus rein) jetzt kostenlos sei. Wer zu einem späteren Zeitpunkt auf den Glasfaser-Zug aufspringen möchte, müsste dann laut dem Breitbandbeauftragten der Stadt, Frank Alex, mit Gesamtkosten von rund 5.000 Euro rechnen.

Neben dem Ausbau mit Glasfaser werden entlang der Trasse die Stromleitungen ertüchtigt. 2,6 Millionen Euro investieren die Stadtwerke in diesen Ausbau.