Sebastian Schrempp (CDU) ist der erste Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl in der Großen Kreisstadt Rheinstetten. Er gab sie offenbar übers Wochenende ab, denn der Leiter des Wahlamtes, Ronald Daum, zog sie am Montagfrüh aus dem Briefkasten.

Bewerbungsfrist endet am 7. November

Eine weitere Kandidatur wurde bislang im Rathaus nicht eingereicht. Die Bewerbungsfrist geht noch bis zum 7. November um 18 Uhr.

Sebastian Schrempp ist OB in zweiter Amtszeit

Schrempp lenkt seit nunmehr 16 Jahren die Geschicke der Stadt vor Karlsruhes Toren. Er hatte im Frühjahr bekannt gegeben, gerne weitere acht Jahre Rathauschef in Rheinstetten zu bleiben. Die kommunalen Projekte seien spannend, seine Familie stehe hinter ihm.

„Ich mach’s mit Herz und will’s weiter mit Herz machen“, so der neuerliche Kandidat im März in einer öffentlichen Ausschuss-Sitzung. Die Wahl in Rheinstetten ist am 3. Dezember.

Vorstellungsrunden in allen drei Stadtteilen

Daum zufolge tagt der Wahlausschuss, der über die Zulassung der Kandidaten entscheidet, am Tag nach Bewerbungsende, also am 8. November.

Beginn der Sitzung ist um 18.30 Uhr. Klar ist, dass es am 20., 22. und 23. November Bewerbervorstellungen geben wird. In welchem Stadtteil zuerst, sei noch offen.

Vor acht Jahren lautete die Reihenfolge Forchheim, Mörsch, Neuburgweier. Auch die Spielregeln, nach denen die Runden laufen sollen, werden noch festgelegt, ließ Daum weiter wissen.

In Rheinstetten sind rund 18.000 Menschen ab 16 Jahren wahlberechtigt. Wer Rathauschef werden will, braucht im ersten Anlauf die absolute Mehrheit der Stimmen, in einer möglichen Stichwahl treten dann am 17. Dezember nur noch die beiden Bestplatzierten an. Weitere Kandidaten werden nicht mehr zugelassen.

Schrempp gewann 2007 aus der Position des Stadtrats

Schrempp wurde erstmals 2007 zum Oberbürgermeister gewählt, mit damals gerade mal 29 Jahren. Zum Zeitpunkt der Wahl saß er noch als CDU-Stadtrat im Gemeinderat. Er siegte auf Anhieb mit 58,8 Prozent gegen Amtsinhaber Gerhard Dietz von der SPD.

2015 hatte Schrempp dann leichtes Spiel: Er erhielt gut 95 Prozent der Stimmen bei seiner Wiederwahl. Herausforderer Stefan Glause (Die Partei) blieb mit vier Prozent bedeutungslos. Lag die Wahlbeteiligung 2007 bei gut 55 Prozent, betrug sie acht Jahre später nur noch 35 Prozent.