Viele wollen ihre Stimme bei der Oberbürgermeisterwahl am 3. Dezember in Rheinstetten per Briefwahl abgeben. Über 2.000 Anträge sind im Rathaus eingegangen.

Wie hoch wird die Wahlbeteiligung bei der anstehenden Oberbürgermeisterwahl in Rheinstetten? Geht man von den Briefwahlanträgen aus, die bisher im Rathaus eingegangen sind, dürfte sie zumindest höher liegen als noch 2015, als gegen Amtsinhaber Sebastian Schrempp (CDU) nur ein Spaßkandidat von „Die Partei“ antrat.

35 Prozent der damals 17.148 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme bei der OB-Wahl ab.

Für die OB-Wahl am kommenden Sonntag lagen nach Angaben des Wahlamtes am Donnerstag insgesamt 2.233 Briefwahlanträge vor. Im Vergleich: 2015 hatten 899 Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Das entsprach einem Anteil von 15,4 Prozent.

Durch die zunehmende Beliebtheit der Briefwahl sinkt die Zahl der Urnenwahlbezirke und Wahllokale. Gab es bei der Oberbürgermeister-Wahl 2015 noch 19 Urnenwahlbezirke, sind es jetzt nur noch 17.

Gleichzeitig steigt die Zahl der Briefwahlbezirke: von vier im Jahr 2015 auf sieben in diesem Jahr. Briefwahl kann man noch bis diesen Freitag um 18 Uhr im Bürgerbüro der Stadt Rheinstetten beantragen.

Weniger Wahllokale, mehr Briefwahlbezirke

An die Wahlurne treten können die Bürger in acht Wahllokalen (2015: 10), die am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind.

In Forchheim gibt es drei Wahllokale, und zwar im Kindergarten Sterntaler (Silberstreifen), in der Schwarzwaldschule und in der Außenstelle des Kindergarten St. Elisabeth.

In Mörsch kann man sein Kreuzchen auf dem Stimmzettel im Kindergarten Regenbogen, im Schulzentrum sowie in der Pestalozzi- und in der Albert-Schweitzer-Grundschule machen. In Neuburgweier befindet sich das Wahllokal in der Schulturnhalle der Rheinwaldschule.

Erste Ergebnisse werden im Schulzentrum Mörsch präsentiert

Die Auszählung der Stimmen kann man am Sonntagabend ab 18 Uhr im Foyer des Schulzentrums in Mörsch verfolgen.

Der Gemeindewahlausschuss tagt um 20 Uhr im Besprechungsraum „Palca“ im Rathaus Mitte, um das Wahlergebnis festzustellen.