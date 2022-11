Wir wollen noch enger mit der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus zusammenrücken, die ja auch immer auf der offerta vertreten ist, und werden an einem entsprechenden Konzept weiterarbeiten. Der Stand von Albtal Plus ist zwar auch in Halle 1, wir sind aber noch nicht ganz in der Nähe. Wie das gemeinsame Konzept aussieht, ist noch völlig offen, mit Albtal Plus führen wir aber gute Gespräche.