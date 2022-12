Porsche-Zentrum wird Hauptsponsor von Ettlinger Pianowettbewerb

Die Zukunft des internationale Pianowettbewerbs in Ettlingen ist zunächst mal gesichert. Es kommt ein neuer Hauptsponsor nach der Sparkasse Karlsruhe.

Für den Internationalen Pianowettbewerb, der alle zwei Jahre in Ettlingen stattfindet, gibt es einen neuen Hauptsponsor. Es ist die Firma Porsche Zentrum Karlsruhe-Ettlingen. Sie unterstützt das Musikereignis zunächst mal bis 2026. Das Unternehmen tritt damit in die Fußstapfen der Sparkasse Karlsruhe.

Die hatte nach der Fusion mit der Sparkasse Ettlingen 2010 angekündigt, den Wettbewerb für junge Pianisten weiter sechsstellig zu fördern, und zwar für einige Jahre. Zuvor war seit dem Start des Wettbewerbs 1988 das Ettlinger Kreditinstitut der wichtigste Mäzen.

Sparkasse Karlsruhe zieht sich allmählich zurück

Im Sommer 2022 ließ der Vorstandsvorsitzende Michael Huber aus Karlsruhe wissen, dass sich sein Haus vom Pianowettbewerb allmählich zurückziehen werde. Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) machte sich daher auf die Suche nach einem anderweitigen Hauptsponsor und wurde fündig.

Denn der Vorlage an den Gemeinderat, über die am Mittwoch entschieden werden soll, ist zu entnehmen, dass sich das Porsche-Zentrum Karlsruhe-Ettlingen, Teil der Graf Hardenberg Gruppe, fortan als Hauptsponsor einbringen will.

Auf Anfrage unserer Redaktion sagte Arnold am Donnerstag, er sei „sehr froh, in schwierigen Zeiten wie diesen“ einen finanziellen Partner gefunden zu haben. Die Vertragsunterzeichnung sei noch vor Weihnachten geplant.

Nächster Klavierwettbewerb ist im August 2024

Zum Sponsoring gehören beispielsweise die Preise, die Aufwendungen für die Jury und die Preisträgerkonzerte. Der nächste internationale Klavierwettbewerb ist vom 4. bis 11. August 2024 terminiert. Zuvor gibt der Japaner Rei Harada, und damit der erste Preisträger des diesjährigen Tastenwettstreits, am 16. März 2023 ein von der Stadt ausgerichtetes Konzert im Asamsaal.

Das Porsche-Zentrum steigt ab 2023 ein, die Sparkasse Karlsruhe bleibt für die Zeit bis 2026 Co-Sponsor. Insgesamt zahlt der neue Sponsor für 2023 und 2024 rund 100.000 Euro, von der Sparkasse kommt Arnold zufolge auch noch etwas Geld. An der Stadt bleiben in den nächsten beiden Jahren summa summarum 112.000 Euro Defizit hängen. Das muss der Gemeinderat noch absegnen.

Graf-Hardenberg-Gruppe baut in Ettlingen

Die Graf-Hardenberg-Gruppe baut derzeit neu am Standort Ettlingen, und zwar auf dem ehemaligen Thelengelände an der Ecke Hertz-/Einsteinstraße. Sie gibt das Porsche-Zentrum in Karlsruhe auf und zieht komplett nach Ettlingen-West.

Investiert werden 15 Millionen Euro, es entstehen 50 Arbeitsplätze. Laut Arnold ist es auch gelungen, das Porsche-Zentrum Karlsruhe-Ettlingen als Förderer für Ettlingen wichtigstes Kulturereignis, die Schlossfestspiele, zu gewinnen.