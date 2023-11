Benefiz-Projekt „Scharinger & Friends“ steuern auf eine Million Euro zu

Der frühere KSC-Kicker Rainer Scharinger generiert mit „Scharinger & Friends“ äußerst erfolgreich Geld für soziale Projekte. Beim Kulturabend in Ettlingen war Zeit für eine Bilanz.

Bilanz beim Kulturabend in Ettlingen

Rainer Scharinger und die gute Sache – das passt einfach zusammen. Wieder einmal gezeigt hat sich das beim Kulturabend von „Scharinger & Friends“ am Samstagabend in der Buhlschen Mühle.

Dort konnte der ehemalige KSC-Spieler und Trainer beim Rückblick auf die Spenden dieses Jahres eine Rekordsumme verkünden: 132.720 Euro hat das Benefizprojekt 2023 durch Benefizkicks, je ein Darts- sowie Tischtennisturnier, aber auch durch private Spenden von Unterstützern und Firmen für insgesamt neun soziale Projekte in der Region generieren können. „Wir jagen keine Rekorde, denn für mich zählt jeder einzelne Euro, der hilft und ankommt“, betonte Scharinger.

„Scharinger & Friends“ hat in elf Jahren 945.000 Euro gesammelt

Dennoch will der 56-Jährige im kommenden Jahr, sofern es die Gesundheit zulässt, weiter auf Tore- und Spendenjagd gehen. Die genauen Projekte und Termine sind derzeit noch in Planung. Schließlich kann er dann mit seinem Benefiz-Projekt die Marke von einer Million Euro knacken.

Denn in nunmehr elf Jahren seit seinem Bestehen hat das Projekt rund 945.000 Euro für den guten Zweck generieren können. „Wir labern nicht, sondern tun“, betonte Scharinger und gab zu, dass er zu Beginn des Projektes, das er nach dem Tod seines Bruders 2012 ins Leben rief, niemals mit solch einem Erfolg und einer solchen Dauer gerechnet hätte.

Initiator der Benefiz-Aktionen

Und der Kreis der Unterstützer wächst, sodass neben langjährigen Spendern auch immer wieder neue hinzukommen. So wie Michael Zehe von der Mineralölfirma Rowe aus Worms, der am Benefizabend mit der größten Einzelspende in Höhe von 5.000 Euro aufwarten konnte. „Es ist immer wichtig, sich klarzumachen, dass es im Leben immer und plötzlich anders laufen kann, daher ist es für mich eine innere Verpflichtung und Überzeugung, hier zu helfen“, sagte Zehe, der erstmalig beim Benefizabend zu Gast war.

Der Benefiz-Abend lockt 200 begeisterte Mitstreiter

Dieser fand jedoch schon zum sechsten Mal statt und war mit 200 Zuschauern, darunter neben Familie, Freunden und Mitstreitern sowie Funktionären aus den lokalen Vereinen auch Sportgrößen wie Box-Promoter Rainer Gottwald oder der ehemalige KSC-Manager Rolf Dohmen, restlos ausverkauft. „Das Netzwerk wird immer größer, und wir wollen das Rad „Rainer Scharinger & Friends“ weiterdrehen“, zeigte sich Scharinger begeistert von der Unterstützung.

„Wir sind hier gerne und mit Herz und Leidenschaft dabei und können als Sportler gemeinsam Gutes bewirken“, erzählen René und Tanja Lutz vom Dartsverein Tequila Killers aus Waldbronn. Dort wurde im August ein Darts-Cup zugunsten des Fördervereins für die Kinderkrebsstation Karlsruhe über gespielt.

„Scharinger & Friends“ fördert sechs Projekte für Kinder und drei für Erwachsene

Dessen Vorsitzende Admira Knoll betonte, wie wichtig die Spenden für den Verein sind, denn die gesetzlichen Träger würden nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stellen. „Wir finanzieren medizinische Ausstattung und Geräte, aber auch einen Klinikclown oder Musiktherapien“, erklärte Knoll. „Scharinger ist für uns ein wichtiger Multiplikator und Lautsprecher. Wir sind dankbar für sein gutes und unermüdliches Tun“, sagte Knoll.

„Es ist einfach unbeschreiblich, was er auf die Beine stellt, sein Engagement und Herzblut sind beispiellos“, ergänzte derweil Christel Amann, stellvertretende Vorsitzende des Kindertischs. Dieser ermöglicht mit den von Scharinger generierten Spenden Kindern in der Schule und im Kindergarten ein warmes Mittagessen. „Wir unterstützen nur große Projekte, damit viele partizipieren können“, erklärt Scharinger seine Idee.

Die Spender können dabei selbst entscheiden, welches Projekt sie unterstützen möchten. Neben sechs Kinderprojekten werden auch drei für Erwachsene gefördert. Eines davon ist die sozialpädagogische Wohngemeinschaft Bruchsal. „Wir sind froh, so einen tollen Typ wie Rainer an unserer Seite zu haben“, betont deren Leiter Jan Meszlenyi.

Künster engagieren sich ohne Gage für „Scharinger & Friends“

Der viel gelobte Initiator selbst wurde während des rund vierstündigen Programms genauso mit großem Applaus bedacht wie die Künstler, die das Rahmenprogramm mitgestalteten. Und da es um die gute Sache ging, ohne dafür ein Honorar zu verlangen.

So begeisterte Musik-Kabarettist Markus Kapp mit Stand-up-Comedy, und Poetry-Slammer Stefan Unser aus Malsch wusste mit Wortakrobatik zu gefallen. Während die Band Combo Cajon den Abend musikalisch gestaltete, gab zudem Mister Black alias Ernst Schwarz sein Bühnencomeback. Der Zauberkünstler der alten Schule sorgte für laute Lacher im Publikum.