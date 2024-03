So lief der erste Singer-Songwriter-Slam in Ettlingen ab

Vier Duos und ein Solokünstler wollen die erste Auflage des Singer-Songwriter-Slam gewinnen. Am Ende entscheidet das Publikum, wer die Nase vorne hat.

Die Regeln für den Abend sind einfach: Es dürfen nur eigene Songs gespielt werden. Und es muss live, ohne Play-back, gesungen werden. Vier Duos und ein Solokünstler stellen sich dieser Herausforderung am Samstagabend im Ettlinger Schloss und sorgen dafür, dass der erste Ettlinger Singer-Songwriter-Slam ein voller Erfolg wird.

In zwei Runden haben die Künstler die Möglichkeit, das Publikum mit ihren eigenen Kompositionen zu begeistern. Mit Tafeln bewertet dieses dann auf einer Skala von eins bis zehn den Auftritt. Die zwei Duos mit den meisten Punkten nach den beiden Vorrunden stehen sich im Finale gegenüber, wo als Preis ein Auftrittsslot auf dem Marktfest im Sommer winkt.

Es wird eine Fortsetzung geben. Christoph Bader

Leiter Kultur- und Sportamt

Dieses Konzept, bei welchem das Publikum den Sieger des Abends kürt, kennt man in Ettlingen bisher von Poetry-Slams. „Wir wollten in Ergänzung dazu auch was für Singer und Songwriter machen“, sagt der Leiter des Kultur- und Sportamtes, Christoph Bader.

Und das Angebot wird vom altersmäßig bunt gemischten Publikum bestens angenommen. Knapp 210 Besucher sorgen für einen fast komplett ausverkauften Saal und gute Stimmung. Daher steht für Bader bereits jetzt fest: „Es wird eine Fortsetzung von dem Format geben.“

Lisa Huber führt durch den Abend

Das freut auch Lisa Huber. Die Ettlinger Singer-Songwriterin führt gemeinsam mit Jonathan „Jonny“ Joachim als Moderatorin durch den Abend. Nicht selbst zu singen, sondern anderen die Bühne zu überlassen sei zunächst ungewohnt gewesen.

„So kann ich die tollen Künstler aber ganz entspannt genießen“, nennt sie den Vorteil der neuen Rolle.

Von melancholischen Lieder bis zu einer Mischung aus Pop und Folk ist an diesem Abend auch für jeden Geschmack etwas dabei. „Jonny hat jeweils die besten Künstler von anderen Slams herausgepickt“, sagt Huber über ihren Co-Moderator, der die Künstler angesprochen und nach Ettlingen gebracht hat.

Das sorgt dafür, dass Abwechslung geboten ist und die Künstler eine hohe Qualität haben, wie Nina Skala und Paul Heidt finden. Die beiden sind zum ersten Mal bei einem solchen Slam dabei, nun aber direkt begeistert.

„Wir haben schon geschaut, wann die Künstler das nächste Mal in der Nähe auftreten“, sagt Skala.

Sieger darf beim Marktfest spielen

Auch Torsten Pierro ist von der Qualität begeistert. „Es ist besser als erwartet“, sagt der Ettlinger. Besonders das Duo Robnig, das sich in Zukunft Port nennen will, hat es ihm angetan. Damit ist er nicht alleine. Nach den zwei Vorrunden steht Robnig im Finale dem Duo David und Vanessa gegenüber.

Nachdem die Künstler noch mal ein Lied präsentieren, wird der Sieger darüber bestimmt, wer mehr Applaus bekommt. Hier hält es im Publikum so gut wie niemanden mehr auf den Stühlen. Denkbar knapp kürt das Publikum so Robnig zum Gewinner des Abends und sichert dem Duo einen Platz auf der Bühne beim Marktfest. „Wahrscheinlich sehen wir dort aber auch andere Künstler von heute Abend“, meint Christoph Bader vielsagend.